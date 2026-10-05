הסוף לאיום הימי? צבא תימן השתלט מחדש על מיצר באב אל-מנדב 

מיצר באב אל-מנדב ( שאטרסטוק )

מכה לחות'ים: דובר צבא תימן הודיע היום (שני) כי הכוחות הצליחו להשתלט מחדש על מיצר באב אל-מנדב במבצע צבאי נרחב, כשהכוחות החות'ים שהיו במקום נמלטו מהאזור. בנוסף נאמר כי כוחות ממשלת תימן השתלטו גם על הדרך המחברת בין מחוז דובאב לעיר הנמל מוח'א. התקדמות הכוחות הפרו-סעודים מגיע חודש אחרי מהלך הפתע של החות'ים לכיבוש ערי הנמל המרכזיות בדרום תימן - אשר הוביל להשתלטות של ארגון המורדים הנתמך בידי איראן על מיצר באב אל-מנדב, הנחשב כ"שער הכניסה" לים האדום. כיבוש המיצר אפשר לחות'ים לאיים בהטלת מצור נוסף וסגירת נתיב שייט קריטי לסחר הבינלאומי.

מנגד, החות'ים רשמו אמש התקדמות בזירה אחרת, כשפרסמו אתמול תיעוד מביך במיוחד לממשלת תימן ולתומכיה הסעודים - אשר הציג כיצד כבשו את ארמונו של סולטאן אל בראקאני, דובר הפרלמנט תחת 'הממשלה הרשמית' של תימן הנתמכת על ידי סעודיה. בסרטון החות'ים לעגו לסעודיה ולממשלה התימנית, ורמזו כי ייתכן ואף יפעלו בתוך סעודיה בקרוב - כאשר אחד מהם הבטיח כי "נגיע גם לארמונות שלכם".

אל בראקאני נחשב לאחת הדמויות הבכירות ביותר בשורות הממשל התימני הנתמך על ידי הסעודים, ומקורב למשפחת המלוכה עצמה. הוא נאלץ להימלט מאחוזתו מוקדם יותר בעקבות התקדמות החות'ים בלחימה והתפרקות כוחות הבלימה הנתמכים על ידי הסעודים.