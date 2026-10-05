מרצה מבר אילן נעצר בחשד שניסה לבצע פיגוע המוני נגד ערבים

אזיקים. אילוסטרציה ( יוסי זמיר/פלאש90 )

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, בן כ- 60 מפתח-תקוה, אשר במשך מספר שנים, מתוך מניע לאומני-אידאולוגי, הגה ותכנן להוציא לפועל תכנית קיצונית ורצחנית נגד מאות אזרחים ערבים ישראליים, לרבות בדואים, וכן נגד ערבים תושבי מזרח ירושלים ואזור יהודה ושומרון. הנאשם כינה את תוכניתו בשם עי"ט – ראשי תיבות של המלים "עם יעשה טרנספר".

פרקליטות מחוז מרכז מייחסת לנאשם בכתב האישום ביצוע עבירות ביטחוניות של הכנה לביצוע מעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, ומבקשת מבית המשפט לעצור אותו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום שהגישו עורכי הדין רועי רייס ותומר שטיינברג מפרקליטות מחוז מרכז עולה, כי על רקע מהומות "שומר חומות" ובהמשך, ביתר שאת על רקע מלחמת "חרבות ברזל", כאמור מתוך מניע לאומני-אידאולוגי, החליט הנאשם לתכנן ולהוציא אל הפועל מעשי טרור רבים באופן סימולטני, ולגרום למותם של מאות רבות של אזרחי ישראל ערבים, לרבות בדואים, בכל רחבי הארץ וכן ערבים המתגוררים במזרח ירושלים ובאיו"ש. זאת, על מנת לגרום לבריחתם וגירושם לצמיתות לתחומי ירדן, לבנון ורצועת עזה. במשך למעלה מ-3 שנים, החל מתחילת פברואר 2023 ועד למעצרו לפני כשבועיים, הוא הגה והכין תכנית סדורה, יסודית ומפורטת, אותה כינה "עי"ט- עם יעשה טרנספר". לצורך מימוש וקידום תוכניתו, ביצע מעשי הכנה ממשיים רבים ומגוונים, כגון סיורי שטח מוקדמים, עריכת מסמכים המגוללים והמפרטים את אופן הפעולה וההצדקות לה וניסיון לגיוס פעילים שישתתפו במתקפת הטרור שתכנן. על פי התוכנית שרקם הנאשם, 72 מפגעי טרור יהודים, שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק, בהם הוא עצמו, יחולקו ל-12 חוליות טרור (6 מפגעים בכל חוליה). המפגעים יתחמשו בכלי נשק מסוגים שונים, כגון אקדחים, רובים, גרזנים ופטישים, ויפתחו בהפתעה מוחלטת במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערביים ברחבי ישראל. עוד על פי התוכנית, לחוליות הטרור יינתן סיוע וגיבוי שיתואם מראש מגורמים חתרניים שיגויסו מתוך צה"ל, לרבות הפצצת מרכזי אוכלוסייה ערבית על ידי חיל האוויר, חיל התותחנים וחיל השריון.

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מכתב האישום עולה, כי במישור המעשי, לו הוא קרא "איך עושים עיט כאן ועכשיו", הציג הנאשם הנחיות להצטרפות הציבור ל"ביצוע הרג המוני, השתלטות מהירה על אזורי חיכוך, כבישים, יציאות/כניסות לישובים ערבים, ערים מעורבות ובתי חולים... לא לרחם אפילו על הנשים ועל הילדים האכזריים והמבחילים שלהם, לא לעצור אל מול תחנונים, להקשיח לבבות, כל עצירה תוביל למצב בלתי נסבל של כאוס ואז טבח ביהודים"...

על פי התוכנית, מעשי הטרור ההמוניים והסימולטניים, לצד הדהוד המעשים ופרסומם ברשתות החברתיות בזמן אמת, יובילו לבריחתם של כלל אזרחי ישראל הערבים, לרבות הבדואים, ושל הפלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ובאיו"ש, אל מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.

במטרה לקדם את תוכניתו ולהוציאה לפועל, הוא ניסה משך תקופה של כשנה וחצי לגייס תומכים ושותפים, ללא הצלחה, וכן ערך סיור מקדים בסביבת היישוב טובא זנגריה, כדי ללמוד ולבחון את דרכי הגישה והתקיפה המיטביים של היישוב, אותו רצה לכלול כיעד מרכזי בתוכנית.

על פי המתווה החשאי שהגה לגיוס מפגעי טרור שיבצעו עמו את מעשי הטרור המתוכננים, תיכנן הנאשם לחבור למשה פייגלין, המתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ה-26 כראש רשימת "זהות" וכמספר 2 של הרשימה המשותפת ל"זהות" ול"ציונות הדתית", לגייסו לתוכנית, ובהמשך לגייס בסיועו של פייגלין פעילים נוספים.

הנאשם ביקש לזמן פעילים שיזוהו ויסומנו מראש לכנס בחירות של מפלגת "זהות", כאשר במהלך הכנס יובהר למוזמנים כי הם מגויסים למתקפת טרור בה ישתתפו ביום למחרת. לפעילים יחולק תדריך שיכלול הוראות והנחיות הפעלה מפורטות לקראת ולצורך ביצוע מעשי הטרור.

הנאשם הגיע לשני אירועים פומביים שקיים פייגלין וניסה לקבוע עימו פגישה ולמסור לו תמצית של התוכנית, אך פייגלין לא נענה לאף אחת מפניותיו.

לפני כחודש, ונוכח התקרבות מועד הבחירות, כתב הנאשם מכתב סחיטה הממוען לפייגלין, בו הטיח בו ביקורת ודברי גנאי על התנהלותו בעניין חוסר שיתוף פעולה עם התוכנית שרקם, ואיים עליו שאם לא ישתף עימו פעולה בהקדם ויסייע לו בקידום התוכנית, יפיץ את המכתב, ובכך יגרום לפייגלין, לשיטתו, נזק ציבורי לקראת הבחירות. כיומיים לאחר מכן, הגיע לביתו של פייגלין, מסר לשכנה שעברה במקום את מכתב הסחיטה וביקש ממנה להעבירו לפייגלין, והיא אכן העבירה לפייגלין את המכתב.

בהמשך אף הגיע לאירוע של מפלגת "זהות" בשוק מחנה יהודה, ובאמצעות אישה אחרת העביר למנכ"ל המפלגה מספר עותקים של מכתב הסחיטה, לצד מכתב נוסף שבתוכנו הוצג איום דומה לאיום כלפי פייגלין.

עוד מכתב האישום עולה, כי במהלך כל המעשים שביצע, נקט הנאשם אמצעי הסתרה ושיבוש שונים כדי למנוע את תפיסתו וכפועל יוצא מכך את סיכול התוכנית, ובין היתר נהג לכתוב את כל המסמכים והמכתבים שערך בכתב ידו ולא באמצעות מחשב; כתב הנחיות והדרכות במסמכים שונים באילו פעולות על מעורבים בתוכנית לנקוט כדי שזהותם לא תיחשף; נהג להשתמש באמצעי הסוואה שונים במהלך המפגשים שקיים עם אחרים אותם ניסה לגייס לצורך מימוש תוכניתו, לרבות חבישת מסיכת הגנה על פניו, כובע ומשקפי שמש, ואף נהג להזדהות בשם בדוי, ולהשתמש בטלפונים של עוברי אורח כדי ליצור קשר עם המעורבים השונים.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים ציינה פרקליטות מחוז מרכז, בין היתר, כי מעשי הנאשם, אשר נפרסו על פני מספר שנים, נשענים על אידיאולוגיה קיצונית ורצחנית שהניעה אותו לגיבוש ותכנון מפורטים של תוכנית בעלת מספר רבדים ושלבים, אשר מטרתה היא להוביל בסופו של דבר להרג רב של אזרחי ישראל ערבים וכן של פלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ויהודה ושומרון.

האידיאולוגיה הקיצונית בה אוחז הנאשם, אשר אותה הוא ניסה לקדם ולהוציאה אל הפועל בהקדם, מלמדת על מסוכנותו הברורה והמיידית, הן כלפי אדם, הן כלפי הציבור והן כלפי המדינה. כמו כן, המניע הלאומני והאידיאולוגי אשר עמד ביסוד מעשיו, והעובדה כי הם בוצעו בתקופת מתיחות ביטחונית מיוחדת, מעצימים את מסוכנותו.

התיק נחקר ע"י ימ"ר מרכז במשטרת ישראל.