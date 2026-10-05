סרוגים
ראשוני

פיגוע דריסה במעלה חבר; המחבל חוסל

דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע דריסה באזור מעלה חבר בדרום הר חברון. המחבל נורה ונהרג. אין נפגעים ישראלים באירוע

1 תגובות
עקבו אחרינו ב -
ארכיון (ויסאם השלמון/פלאש90)

דיווח ראשוני על פיגוע דריסה במעלה חבר בדרום הר חברון. המחבל חוסל בירי. אין נפגעים ישראלים באירוע.

דובר צה"ל: "ראשוני: התקבל דיווח על ניסיון דריסה במרחב בני נעים שבחטיבת יהודה, ללא נפגעים, הפרטים בבדיקה. כוחות צה"ל קפצו לנקודה"

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
1
אורח
לפני 9 דקות

כל הכבוד צריך להוציא אותם להורג באותו רגע כדור בראש
הצטרפו אלינו