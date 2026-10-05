פיגוע דריסה במעלה חבר; המחבל חוסל

דיווח ראשוני על פיגוע דריסה במעלה חבר בדרום הר חברון. המחבל חוסל בירי. אין נפגעים ישראלים באירוע.
דובר צה"ל: "ראשוני: התקבל דיווח על ניסיון דריסה במרחב בני נעים שבחטיבת יהודה, ללא נפגעים, הפרטים בבדיקה. כוחות צה"ל קפצו לנקודה"
דיווח ראשוני על פיגוע דריסה במעלה חבר בדרום הר חברון. המחבל חוסל בירי. אין נפגעים ישראלים באירוע.
דובר צה"ל: "ראשוני: התקבל דיווח על ניסיון דריסה במרחב בני נעים שבחטיבת יהודה, ללא נפגעים, הפרטים בבדיקה. כוחות צה"ל קפצו לנקודה"
המהדורה המובחרת!
הטבת השקה מיוחדת:
במקום ₪39 בחודש עכשיו ב ₪0
כל הכבוד צריך להוציא אותם להורג באותו רגע כדור בראש