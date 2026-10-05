מכה לנתניהו: סולברג בעוד החלטה חריפה נגד ראש הממשלה

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, קיבל היום (שני) שתי עתירות שהוגשו על ידי עו"ד (רו"ח) ירון מאירי ועמותת "משמר הדמוקרטיה הישראלית" נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הבינוי והשיכון חיים כץ, מפלגת הליכוד ומשרד ראש הממשלה.

העתירות נגעו לשני אירועים מרכזיים שפורסמו בחודש אוגוסט 2026 בערוצים הרשמיים ובחשבונותיהם הפרטיים של נבחרי הציבור ברשתות החברתיות:

הכרזת תכנית הדיור "ממילואים למפתח": במסיבת עיתונאים שנערכה במשרד ראש הממשלה והופצה על ידי לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ), הוצגו הטבות דיור מופלגות למשרתי מילואים.

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה: נאום שבו התייחס נתניהו לסוגיות מדיניות וביטחוניות (בהן איראן, לבנון ועזה), תוך הדגשת אמירות אישיות כגון: "כל עוד אני ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית" ו"לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

בנוגע לתכנית הדיור, קיבל השופט סולברג את עמדת היועצת המשפטית לממשלה ומשרד ראש הממשלה, וקבע כי הצגת התכנית חרגה מעדכון אינפורמטיבי לתכלית תעמולתית מובהקת. בהחלטה צוין כי התכנית כלל טרם אושרה ונעשתה ללא היוועצות בייעוץ המשפטי, ובכל זאת הוצגה כ"בשורה ענקית" וכמוצר מוגמר תוך ניכוס ההישג לנבחרי הציבור. השימוש בתמונות לע"מ ובמשאבי המשרד לצורך פרסום בחשבונותיהם הפרטיים הוגדר כשימוש אסור בנכסי ציבור לפי סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה).

בנוגע לנאום בפתח ישיבת הממשלה, נקבע כי לצד סקירה ביטחונית מוצדקת, נשזרו בנאום תכנים תעמולתיים המייחסים את ההצלחות הצבאיות והמדיניות לנתניהו באופן אישי, לצד מענה ישיר לביקורת פוליטית. השופט סולברג הבהיר כי שרבוב מסרים כגון "הבטחה" לבוחר והצגת הישגים ביטחוניים המותנים בהמשך כהונתו מהווים תעמולה אסורה כשהם נעשים תוך ניצול תיעוד ממשלתי רשמי.