צה"ל מאשר: חוסל מפקד מחלקת נוח'בה שהשתתף בטבח ה-7 באוקטובר

( דובר צה"ל )

3 שנים אחרי הטבח - רצף חיסול המעורבים בעזה נמשך: דובר צה"ל אישר כעת (שני) כי המחבל אבראהים מוצטפא סלימאן אבו עוימר חוסל בתקיפה של צה"ל ושב"כ בסוף השבוע האחרון במרחב נוציראת שבמרכז רצועת עזה.

אבו עוימר היה מפקד מחלקת נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר. בצה"ל אמרו כי "בעת האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה". מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

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התקיפה הנוכחית היא האחרונה בסדרה ארוכה של חיסולים ברצועת עזה שכוונו נגד מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר. רק אתמול דווח על חיסולו של מחבל הנוח'בה צקר נביל מוסא קיסי, אשר לצד פעילותו בארגון הטרור גם שימש כמנהל העמותה הטורקית דניז פנארי (Deniz Feneri), אשר מוצגת כעמותת סיוע הומניטרי - אך בפועל מקיימת קשרים עם גורמים בכירים בהנהגת חמאס ועם גורמים בהנהגה הטורקית. במסגרת תפקידו בעמותה, פעל המחבל להעסקתם של מחבלים רבים באופן קבוע וכן למתן תמיכה כלכלית למחבלי חמאס.

בנוסף חוסלו אתמול מעאד גאמל אבו נצירה, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, ומחמוד אבראהים דיב עליאן, מחבל במערך התצפיות של ארגון הטרור. השניים זוהו לאחרונה כמי שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב בעזה, ופעלו לשיקום יכולות הארגון.