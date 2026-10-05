עכשיו מותר לספר: זה מספר המחבלים שפשטו לישראל בשבעה באוקטובר

נתונים דרמטיים נחשפו אמש במהלך דיון הקבינט המדיני-ביטחוני על אודות היקף מחבלי החמאס והפורצים שחצו את הגדר במהלך טבח ה-7 באוקטובר, והתקדמות צה"ל בחיסולם.

על פי דיווחה של הכתבת הפוליטית שירית אביטן הכהן, ראש אגף המודיעין (אמ"ן) הציג לשרים נתונים מעודכנים ואמר: "מתוך 6,000 חוצי גדר שפלשו ב-7 באוקטובר, 4,000 חוסלו".

ראש אמ"ן הדגיש בדבריו בפני חברי הקבינט את מחויבות מערכת הביטחון לסגירת החשבון המלאה עם כלל המשתתפים במתקפה והבהיר: "נותרו 2,000 – נגיע עד לאחרון שבהם".