הדס שטייף בתגובה להחלטת בית המשפט: "לא להאמין"

הדס שטייף ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

השופט אורן שוורץ, חייב הבוקר (שני) את הדס שטייף וגלי צה"ל, לפצות את ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, בסכום של כ-600 אלף שקלים (אחרי שכר טרחה. שטייף מסרה את תגובתה להספד הצורם.

"לא להאמין. השופט מבית משפט המחוזי בלוד פסק נגדי לטובתו של אפי נוה. מבינים? לא משנה שהוא דחה את ה-7 מיליון שאפי דרש. אבל גם מה שפסק לו? עצוב. זאת המתנה שקיבלתי מהמדינה ומגל"צ על 35 שנות עבודה, ומיטב הסיפורים שאי פעם היו לתחנה הזאת". נזכיר כי בסוף 2018 נחשפה פרשה שהרעידה את מערכת המשפט. לידי הדס שטייף, אז כתבת הפלילים של גלי צה”ל, הגיעו תכנים שנשלפו מטלפונים סלולריים שהיו שייכים לנוה. לפי מסמך של פרקליטות המדינה מ-2021, הטלפונים הגיעו לידי שטייף כשהם “מפורמטים” וריקים מתוכן. שטייף פנתה לאדם שסייע לה בהפקת המידע מהמכשירים, ובהמשך הועברו החומרים לגורמי אכיפת החוק.

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מהחומרים שנמצאו על הטלפונים עלו חשדות הנוגעים להתנהלותו של נוה, שכיהן באותה תקופה כראש לשכת עורכי הדין, ובין היתר לקשרים בינו לבין השופטת אתי כרייף ולחשדות הנוגעים למינויים במערכת המשפט.

הפרסום הוביל לפתיחת חקירה פלילית בפרשת “מין תמורת מינוי”. אך במקביל, נוה טען כי הטלפונים שלו נלקחו שלא כדין, וכי המידע האישי שהיה בהם נשלף תוך פגיעה בפרטיותו. בעקבות זאת הוא הגיש תביעה אזרחית נגד שטייף, אנשי גלי צה”ל וגורמים נוספים.

בתביעה המקורית דרש נוה פיצוי של מיליוני שקלים, וטען בין היתר כי שטייף החזיקה במכשירים ובמידע שהוצא מהם שלא כדין ועשתה שימוש בתוכן הפרטי.