אזהרת רחצה בחלק מחופי הכנרת: "תוצאות חריגות בבדיקות איכות המים"

משרד הבריאות פרסם היום (שני) אזהרת רחצה לשלושה חופים בכנרת - חופי צינברי, צמח וגופרה. זאת בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות המים.

על פי הודעת המשרד, אזהרת הרחצה תקפה עד להודעה חדשה. "במשרד הבריאות מבקשים להזכיר כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד".

זו הפעם השנייה בשבועיים האחרונים שבה ניתנה אזהרת רחצה בכנרת בעקבות זיהום במים. ב-24 בספטמבר משרד הבריאות הודיע על אזהרת רחצה בחוף השקמים, כשגם שמה האזהרה ניתנה בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות לבדיקת איכות המים. החוף נותר סגור למשך כ-24 שעות, עד להסרת אזהרת הרחצה יום לאחר מכן.