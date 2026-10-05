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קים אור אזולאי קראה לבנה על שם דמות מסדרה שראתה בגיל 9

קים אור אזולאי חושפת את הסיפור המפתיע מאחורי השם שבחרה לבנה דילן, ומגלה איך סדרת הנוער שבה צפתה בגיל 9 השפיעה על הבחירה שנים לאחר מכן

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קים אור ויפתח עם בנם (צילום: אינסטגרם של קים)

לפני כשלושה שבועות חשפו קים אור אזולאי ויפתח זיו כי בחרו לקרוא לבנם הבכור דילן. עכשיו מתברר מאיפה הגיע השם - ולא מדובר בשם משפחתי או במשמעות מיוחדת, אלא בדמות מסדרת נוער שקים ראתה כשהייתה בת 9.

הכול התחיל ב"האי"

במהלך שאלות ותשובות עם עוקביה נשאלה אזולאי האם קראה לבנה דילן על שם דמותו של דילן מהסדרה "האי", שמיועד להציל את העולם. אזולאי אישרה שזה אכן המקור לשם, והסבירה את הבחירה בדרך משעשעת.

"קים בת ה-9 ישבה לראות 'האי', גילתה שדילן יציל את העולם והבינה שזה הייעוד של הבן שלה", כתבה.

כלומר, סדרת הנוער שבה צפתה בילדות הצליחה להשפיע עליה הרבה מעבר למה שכנראה דמיינה אז - וכמעט שני עשורים לאחר מכן, השם של אחת הדמויות הפך לשמו של בנה הבכור.

"דילן זיו יציל את העולם"

ואם תהיתם מה זה אומר לגבי העתיד שלו, לאמא כבר יש תשובה: "ולכן - דילן זיו יציל את העולם".

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