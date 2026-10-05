מעבר דרמטי: בכיר חדשות 12 עובר לחדשות 13

( פלאש90 )

טלטלה בשוק התקשורת והטלוויזיה: דירקטוריון חדשות 13 אישר את מינויו של איתי דנקנר לתפקיד מנכ"ל חברת החדשות. דנקנר ייכנס לתפקידו ויחליף את טלי בן עובדיה, שהודיעה מוקדם יותר על כוונתה לסיים את התפקיד בתום מערכת הבחירות הקרובה.

דנקנר מגיע לחדשות 13 לאחר קריירה עשירה וארוכת שנים בקשת ובחדשות 12. מתחילת שנת 2019 שימש כסמנכ"ל לוח השידורים של קשת 12, ובמסגרת תפקידו היה שותף לגיבוש האסטרטגיה והתוכן של הערוץ, לתכנון הלוח ולליווי התוכניות משלב ההפקה ועד השידור. קודם לכן מילא שורה של תפקידי עריכה והפקה בכירים, בהם שש שנים כעורך התוכנית "אולפן שישי" בחדשות 12 וכמנהל פיתוח עסקי בחברת החדשות. עם כניסתו לתפקיד, דנקנר צפוי להוביל שורה של מהלכים אסטרטגיים, בהם הרחבת הפעילות הדיגיטלית של חדשות 13, הקמת אולפן חדש ופיתוח ערוצי הפצה נוספים. הוא יעבוד לצד ירדן ביטרן, שמונתה לאחרונה לסמנכ"לית התוכן של החברה.

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איתי דנקנר מסר בעקבות המינוי: "אני מקבל על עצמי את התפקיד בתחושת אחריות גדולה. חדשות 13 היא מערכת מצוינת עם עיתונאיות ועיתונאים בעלי ניסיון ויכולות יוצאות דופן ואני שמח על ההזדמנות להצטרף למסע שלהם. חברת חדשות חזקה ועצמאית היא נכס חיוני לחברה דמוקרטית. אני מודה לדירקטוריון חברת החדשות שנתן בי אמון מלא ומאמין שיחד נוכל לחזק את החברה ולהצעיד אותה קדימה".

מ"מ מנכ"ל רשת 13, עידן אלרום, הודה לטלי בן עובדיה על פועלה ובירך על המינוי, תוך שהדגיש כי דנקנר מביא עמו ניסיון עיתונאי וניהולי משמעותי החיוני לחברה בתקופה מאתגרת זו.