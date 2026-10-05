בגלל כבל קרוע: הרכבת הקלה בירושלים מושבתת

הכבל הקרוע ברכבת הקלה ( באדיבות המצלם )

הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים מושבת לכל אורכו בגלל כבל חשמל שנקרע באזור נווה יעקב בצפון העיר.

בדרך כלל במקרה של תאונות מושבת רק חלק מהקו, בחלק שמצפון לשער שכם, או מדרום לתחנה המרכזית. הפעם כל הקו מושבת. ההשבתה מתרחשת דווקא ביום בו צפויים אלפים להגיע לבית העלמין הצבאי בהר הרצל לאזכרות של חללי 'חרבות ברזל', שנפלו לפני שלוש שנים, והיום הוא יום הזיכרון הלאומי לזכרם.

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בהודעה משותפת של משרד התחבורה עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים הם זועמים על זכיין הרכבת הקלה: "בשעות הבוקר נקרע כבל חשמל באזור נווה יעקב, ובשל כך הופסק באופן זמני פעילות קו L1 של הרכבת הקלה.

לרשות הנוסעים עומדים אוטובוסים חלופיים. הנוסעים מתבקשים להתעדכן במוקד חברת כפיר *2779 באשר להסדרי השירות.

משרד התחבורה, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים פועלים לאלתר מול חברת כפיר לתיקון התקלה באופן מיידי. הובהר לחברת כפיר כי מצב זה אינו מקובל ולא עומד בסטנדרט השירות המצופה בהפעלת הרכבת הקלה".