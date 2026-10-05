רביב דרוקר בהלם: "איך נתניהו מוביל עליו?"

העיתונאי והפרשן רביב דרוקר מותח ביקורת חריפה על ניהול קמפיין הבחירות של גדי איזנקוט ומטה השמאל-מרכז, בטור שפרסם בעיתון 'הארץ', וטוען כי המטה מפספס את הנכס המרכזי של מנהיגו.
בדבריו מצביע דרוקר על הכשל של האופוזיציה לפרוץ את גבולות הגוש: "הסקרים מראים שגדי איזנקוט אינו מצליח להעביר אליו בוחרים מגוש הימין, ושום מפלגה אחרת בגוש אינה מצליחה לעשות זאת גם כן".
דרוקר משווה את ההתנהלות הנוכחית לקמפיינים היסטוריים מוצלחים של השמאל-מרכז: "בקמפיין 99' אהוד ברק דאג להרגיע את החששות הביטחוניים בימין. תמונתו על כנף מטוס סבנה, הסרטון שלו כרמטכ"ל, הזיהוי המוחלט שלו עם נושאים ביטחוניים, הקשו על נתניהו לצייר אותו כדמות חלשה. יצחק רבין ב-92' רץ לבחירות על הטיקט של 'מר ביטחון'".
לדבריו, מטה איזנקוט נמנע מלהבליט את הרקע הצבאי של היו"ר: "משום מה איזנקוט, שיש לו רקע צבאי מפואר, עם הישגים, מלחמות, פציעות - לא שם זאת בקדמת הקמפיין. יש אינספור אלופים לשעבר שמתים לשיר בשבחיו, ואיש אינו טורח לצלם אותם".
דרוקר מגדיר את המצב בסקרים כפרדוקס, תוך שהוא תוקף בחריפות את ראש הממשלה: "כנראה זו אחת הסיבות לפרדוקס הלא ייאמן, שכשהציבור נשאל מי ידאג טוב יותר לביטחון, נתניהו - ראש הממשלה שאחראי לאסון הגדול בתולדותינו, למלחמה בלתי נגמרת, להידרדרות בלתי נתפשת בביטחון האישי שלנו ובמעמדנו הבינלאומי - מוביל על אחד המנהיגים הכי ראויים שצמחו כאן".
עם זאת, מסכם דרוקר בנימה אופטימית מבחינתו ומציין כי למרות תמונת המצב הנוכחית בסקרים, התוצאות אינן מצביעות בהכרח על הליכה לבחירות נוספות או על ממשלת מעבר ממושכת.
בעבר מנהיגים ספרו את החיילים בחזית ודאגו לביטחונם! היום הבן שלי בקרבי והממשלה הזו מפקירה את הלוחמים בשביל כיסאות, גם בעבר שילמנו מחיר כבד על מחדלים פוליטיים כאלה!