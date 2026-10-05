רביב דרוקר בהלם: "איך נתניהו מוביל עליו?"

העיתונאי והפרשן רביב דרוקר מותח ביקורת חריפה על ניהול קמפיין הבחירות של גדי איזנקוט ומטה השמאל-מרכז, בטור שפרסם בעיתון 'הארץ', וטוען כי המטה מפספס את הנכס המרכזי של מנהיגו.

בדבריו מצביע דרוקר על הכשל של האופוזיציה לפרוץ את גבולות הגוש: "הסקרים מראים שגדי איזנקוט אינו מצליח להעביר אליו בוחרים מגוש הימין, ושום מפלגה אחרת בגוש אינה מצליחה לעשות זאת גם כן".

דרוקר משווה את ההתנהלות הנוכחית לקמפיינים היסטוריים מוצלחים של השמאל-מרכז: "בקמפיין 99' אהוד ברק דאג להרגיע את החששות הביטחוניים בימין. תמונתו על כנף מטוס סבנה, הסרטון שלו כרמטכ"ל, הזיהוי המוחלט שלו עם נושאים ביטחוניים, הקשו על נתניהו לצייר אותו כדמות חלשה. יצחק רבין ב-92' רץ לבחירות על הטיקט של 'מר ביטחון'".

לדבריו, מטה איזנקוט נמנע מלהבליט את הרקע הצבאי של היו"ר: "משום מה איזנקוט, שיש לו רקע צבאי מפואר, עם הישגים, מלחמות, פציעות - לא שם זאת בקדמת הקמפיין. יש אינספור אלופים לשעבר שמתים לשיר בשבחיו, ואיש אינו טורח לצלם אותם".