הקואליציה בצרות? יועמ"שית הכנסת בתגובה נחרצת לבג"ץ

היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, הגישה הבוקר (שני) לבית המשפט העליון, את תגובתה במסגרת העתירה שדרשה לכנס את הכנסת, לצורך בחירת חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.

בתגובה, חזרה יועמ"שית הכנסת על עמדתה, לפיה יש לקיים את פסק הדין בעניין הבחירות למבקר המדינה, ולקבוע מועד לקיום ההצבעה החוזרת בהקדם האפשרי.

לצד זאת היא ציינה מספק דברים שעלולים להקשות על קיום הבחירות החוזרות, זאת לנוכח הסמיכות לבחירות, התנהלות הכנסת בפגרה ושינויים בהרכב הכנסת.

נזכיר כי העתירה שהוגשה על ידי ירון גדות, באה בעקבות פסיקת בג"ץ מיוני האחרון, שביטלה את סבב ההצבעה השני (בו התמודדו עו"ד מיכאל ראבילו והשופט בדימוס יוסף אלרון) עקב פגיעה בחשאיות הבחירות, והורתה על קיום בחירות חוזרות בהקדם.