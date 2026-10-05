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משפט ופלילים

הקואליציה בצרות? יועמ"שית הכנסת בתגובה נחרצת לבג"ץ

יועמ"שית הכנסת מסרה את תגובתה לבג"ץ בעניין קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, וטענה כי יש לעשות זאת בקרוב. יחד עם זאת היא ציינה קשיים טכניים שעשויים למנוע זאת

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בג"ץ אילוסטרציה (יונתן זינדל, פלאש 90)

היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, הגישה הבוקר (שני) לבית המשפט העליון, את תגובתה במסגרת העתירה שדרשה לכנס את הכנסת, לצורך בחירת חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.

בתגובה, חזרה יועמ"שית הכנסת על עמדתה, לפיה יש לקיים את פסק הדין בעניין הבחירות למבקר המדינה, ולקבוע מועד לקיום ההצבעה החוזרת בהקדם האפשרי.

לצד זאת היא ציינה מספק דברים שעלולים להקשות על קיום הבחירות החוזרות, זאת לנוכח הסמיכות לבחירות, התנהלות הכנסת בפגרה ושינויים בהרכב הכנסת.

נזכיר כי העתירה שהוגשה על ידי ירון גדות, באה בעקבות פסיקת בג"ץ מיוני האחרון, שביטלה את סבב ההצבעה השני (בו התמודדו עו"ד מיכאל ראבילו והשופט בדימוס יוסף אלרון) עקב פגיעה בחשאיות הבחירות, והורתה על קיום בחירות חוזרות בהקדם.

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פרל
לפני שעה

גדלנו על ליכוד של בגין שכיבד את שלטון החוק, היום הממשלה הזו רק מורחת פסיקות! זה כבר קרה בעבר כשהעדיפו עסקנות על פני אמת, וזה הריסוק של הבית הלאומי שלנו! מנהיגות ישרה וערכית תתקן את הנזק הזה בקרוב
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