בן גביר מגיב לראשונה לסערה סביבו 

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס הבוקר (שני) לסערה שעורר ברחוב, בעקבות שלטי בחירות שתלה, עליהם נכתב כי אם הוא היה שר הביטחון - ה-7 באוקטובר לא היה קורה.

בדבריו כתב בן גביר: "אני רואה את ההתבכיינות של השמאל בעקבות השלטים שעוצמה יהודית תלתה הבוקר, שעליהם נכתב: ׳אם בן גביר היה שר הביטחון - ה־7.10 לא היה קורה׳, וזה רק מחדד לי שגם הם עמוק בפנים יודעים את האמת.

כשדרשתי לפני ה־7.10 חיסולים ממוקדים, אותם אנשים אמרו שאני לא מבין כי לא הייתי אלוף בצבא. כשזעקתי שישראל שבויה בקונספציה ושצריך להכריע את האויב - הם לעגו ואמרו שאני לא מבין על מה אני מדבר. גם עכשיו הם יצעקו ויתקפו. הם ידברו - ואנחנו נעבוד".