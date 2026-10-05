קריסת המדיניות האנטישמית: פדרו סנצ'ז הודיע על הליכה לבחירות

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז ( גיל קורצו\שאטרסטוק )

עכשיו זה רשמי: ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז הודיע כעת (שני) על פיזור הפרלמנט והקדמת הבחירות, שייערכו ב-29 בנובמבר. המהלך מגיע אחרי שבחודשים האחרונים נרשמה ביקורת רבה כלפי סנצ'ז וממשלת המיעוט שלו, לצד שבועות של מחאה נגד מדיניות ההגירה ומשבר הדיור בספרד. הממשלה היוצאת הושבעה ב-2023, אחרי שסנצ'ז נאלץ להקים ממשלת מיעוט עם מפלגת השמאל הקיצוני "סומאר", בתמיכה חיצונית של המפלגות הבדלניות מקטלוניה וחבל הבאסקים. באוקטובר 2025 מפלגת "חונטס" הקטלאנית הודיעה על הפסקת התמיכה בממשלה ומעבר לאופוזיציה, ומאז אין לסנצ'ז רוב בפרלמנט.

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רק בשבוע שעבר הפרלמנט הספרדי הפיל הצעה ממשלתית לצעדים בתחום הדיור, שכללה בין היתר הטלת הגבלות על פינוי שוכרים וגביית שכר דירה. ההצעה גובשה אחרי שקשישה בת 87 גורשה מהדירה שבו גרה במדריד במשך יותר מ-70 שנה, כשקרן ההשקעות שרכשה את הדירה דרשה להעלות את שכר הדירה שלה מ-440 ל-1,650 יורו בחודש - זאת כשהפנסיה שלה עומדת על 1,350 בלבד. בעקבות פינוי האישה, פרצו מחאות נרחבות בכל רחבי ספרד על רקע משבר הדיור.

ממשלת סנצ'ז נתפסה גם כאחת הממשלות העוינות ביותר כלפי ישראל, כשבמהלך כהונתו סנצ'ז הכיר במדינה פלסטינית, הטיל על ישראל אמברגו נשק, והשמיע התבטאויות חריפות רבות נגד ישראל והמלחמה בעזה. שר החוץ גדעון סער טען בעבר כי מדיניות החוץ האנטי-ישראלית היא "ניסיון שקוף" להסיח את הדעת מפרשות השחיתות שבהן סנצ'ז מואשם.