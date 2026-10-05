לצד אביב אלוש: הכוכב ההוליוודי שיגלם סוכן CIA בסדרה ישראלית חדשה

הדרמה הישראלית ממשיכה לעורר עניין בינלאומי, וכעת מגיע ליהוק נוצץ במיוחד מהוליווד: השחקן האמריקאי מארק פוירסטין ("רופא להשכיר", "נמלטים", "הוטל קוקאין") ינחת בישראל בימים הקרובים.

פוירסטין יצטרף לצילומי דרמת האקשן החדשה והמבטיחה "נאחזים באוויר", המופקת על ידי סטודיו ענני מבית פרמאונט, בשיתוף KODA ו-Jaya Entertainment, ותעלה לשידור ב-yes.

עלילת הסדרה מתרחשת אלפי קילומטרים מעל שמי ישראל. טייס ונווטת קרב (אותם יגלמו אביב אלוש וגל מלכה) מוצאים את עצמם על מטוס קרב הנושא נשק מסתורי. בזמן שהם נאבקים על חייהם כדי להשאיר את המטוס באוויר, צוות מיוחד על הקרקע – בהובלת סוכן ה-CIA (פוירסטין) – מנהל מרוץ נגד הזמן כדי לנטרל את האיום לפני שהמשבר יסלים לאסון בינלאומי.

"נאחזים באוויר" מוגדרת כדרמת מתח מודיעינית קצבית ומותחת, המתרחשת על רקע מציאות פוליטית וגיאו-פוליטית נפיצה ומוכרת, שתרגיש קרובה ומטרידה במיוחד לצופים בימים אלה.

על יצירת הסדרה חתומים קובי רבי, רם לנדס ויזהר הרלב, כשעל התסריט הראשי הופקד יזהר הר-לב לצד התסריטאים אורית זמיר, קובי רבי ורם לנדס. את הפרויקט המושקע יביים אילן עבודי.