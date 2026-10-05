בן כספית מצטרף לאיזנקוט: "יש לך יתרון"

בן כספית ( משה שי / פלאש90 )

העיתונאי והמגיש בן כספית תוקף בחריפות את סירובו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להגיע לעימות טלוויזיוני ישיר מול מנהיג גוש השמאל-מרכז, גדי איזנקוט, וקורא לו להתייצב לדיבייט לפני הבחירות. במהלך שידור רדיופוני פנה כספית ישירות לראש הממשלה ואמר: "אני חוזר וקורא לנתניהו: מכובדי הפחדן, בוא לעימות מול גדי איזנקוט. הרי בינינו, יש לך יתרון מבחינת דיבורים. במעשים טיפה פחות, מה אתה מפחד?".

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כספית הדגיש כי לנתניהו אין סיבה להתחמק מעימות במדיום התקשורתי שבו הוא מצטיין: "אני לא חושב שנתניהו יכול להגיד 'זה לא התחום שלי'. נתניהו הוא מר טלוויזיה, הוא הרבה יותר ורבלי מאיזנקוט. אני פונה למכובדי הפחדן, לך לעימות!".

דבריו של כספית מגיעים ברקע הקריאות הגוברות במטה איזנקוט לקיים עימות טלוויזיוני מול נתניהו, ועל רקע הביקורת בימין שלפיה מדובר בניסיון של האופוזיציה לשפר את מיקומה בסקרים.