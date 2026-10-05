בדיוק בשעה 06:29 - יובל רפאל שרה "פרי גנך" בזיקים

הבוקר, בדיוק בשעה 06:29, נפתח יום הזיכרון הממלכתי לאירועי השבעה באוקטובר בטקס מיוחד של פורום מטכ"ל בזיקים. רגע השיא הנציח את הזיכרון והכאב, כשהזמרת יובל רפאל ביצעה את השיר "פרי גנך" בפני צמרת צה"ל והרמטכ"ל, אייל זמיר.

הביצוע המרגש והחשוף של יובל הותיר את הנוכחים בטקס ללא מילים, כשהקול הזקוף והמרגש שלה הדהד בבסיס הדרומי ברגע שבו פרצה המלחמה בדיוק לפני שנתיים.

מזיקים המשיכה יובל לטקס הממלכתי בהר הרצל. בימים הקרובים היא צפויה ללוות עוד שורה ארוכה של אירועי זיכרון ברחבי הארץ, בהם טקסים של עיריות ורשויות מקומיות.

אירוע השיא שבו תשתתף יתקיים ב-7 באוקטובר באתר ההנצחה ברעים, שם תופיע בטקס הזיכרון השנתי לזכר נרצחי מסיבות הנובה והשבעה באוקטובר.