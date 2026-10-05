נתניהו לבולסונרו: "מאחל לניצחון גדול שלך, חבר"

פלביו בולסונרו ( Focus Pix\שאטרסטוק )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הבוקר (שני) לתוצאות הסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות ברזיל, אשר קבעו כי הנשיא המכהן לולה דה סילבה יתמודד מול מועמד הימין פלביו בולסונרו בסיבוב השני. בדבריו נתניהו בירך את בולסונרו שסיים במקום הראשון, ואיחל לו הצלחה בסיבוב הבא שיתקיים ב-25 באוקטובר.

"ברכות לפלביו בולסונרו על התוצאות בהצבעה אתמול, ובהצלחה בסיבוב הסופי" כתב נתניהו באנגלית. "אני מחכה לשקם את הידידות המופלאה בין ישראל וברזיל. אני מאחל לניצחון גדול שלך, חבר".

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