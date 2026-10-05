נתניהו לבולסונרו: "מאחל לניצחון גדול שלך, חבר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הבוקר (שני) לתוצאות הסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות ברזיל, אשר קבעו כי הנשיא המכהן לולה דה סילבה יתמודד מול מועמד הימין פלביו בולסונרו בסיבוב השני. בדבריו נתניהו בירך את בולסונרו שסיים במקום הראשון, ואיחל לו הצלחה בסיבוב הבא שיתקיים ב-25 באוקטובר.
"ברכות לפלביו בולסונרו על התוצאות בהצבעה אתמול, ובהצלחה בסיבוב הסופי" כתב נתניהו באנגלית. "אני מחכה לשקם את הידידות המופלאה בין ישראל וברזיל. אני מאחל לניצחון גדול שלך, חבר".
כאמור, תוצאות הסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות ברזיל שולחות את המדינה לסיבוב נוסף, לאחר שאף אחד מהמועמדים לא הצליח לזכות ביותר ממחצית הקולות. בתום ספירת 99% מהקלפיות, מועמד הימין פלביו בולסונרו ניצב במקום הראשון עם 47.45% מהקולות. הנשיא המכהן ומועמד השמאל, לולה דה סילבה, נמצא אחריו עם 44.66%.
למערכת הבחירות בברזיל יש גם משמעות מבחינת היחסים עם ישראל, אחרי שלולה בן ה-81 הפך במהלך כהונתו לאחד המבקרים החריפים של המדיניות הישראלית. הוא האשים את ישראל ברצח עם בעזה, ובין המדינות נרשמה הידרדרות ביחסים. בין היתר, ברזיל לא אישרה את מינויו של שגריר ישראלי חדש, ובישראל הכריזו על לולה כאישיות בלתי רצויה.
מן העבר השני ניצב פלביו בולסונרו בן ה-45, בנו הבכור של נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונרו. במהלך הקמפיין הוא הציג קו אוהד יותר כלפי ישראל וארצות הברית וטיפח את קשריו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. נתניהו אף השתתף בסרטון שפורסם במסגרת הקמפיין של בולסונרו בחודש יולי, ובמאי נפגש המועמד הברזילאי עם טראמפ בבית הלבן. השניים עסקו בין היתר בפשיעה המאורגנת, בסוגיות סחר ובמינרלים חיוניים.
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