עמית סגל על הגילוי הדרמטי: "שערורייה"

עמית סגל ( הדס פרוש / פלאש90 )

הפרשן הפוליטי עמית סגל מותח ביקורת חריפה על משרד התחבורה, בעקבות כשלים חמורים במערך הניטור והמעקב אחר אנשי צוות אוויר וטייסים ממדינות עוינות, שנחשפו ברקע אירוע הטיסה הדרמטי. בפוסט שפרסם סגל, הוא מצביע על מחדל מרכזי בהתנהלות המשרד סביב המרכז הלאומי לאבחון נוסעים: "המחדל של משרד התחבורה זועק בנקודה מרכזית אחת. הוקם מרכז לאומי לאבחון נוסעים. כל משרד רלוונטי היה צריך להסמיך עובדים מטעמו שיוכלו לגשת לנתונים ולבצע חיתוכים רלוונטיים (למשל משרד הבריאות על נוסעים נכנסים ממדינות עם מגפות, או משרד התחבורה על טייסים ממדינות עוינות)".

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סגל מדגיש כי המאגר הלאומי הוכיח בעבר את יעילותו, כפי שסייע למשל לאיתור הישראליות שנעלמו בווינה, אך במשרד התחבורה בחרו שלא להשתמש בו כלל.

"משרד התחבורה לא טרח מעולם להסמיך עובדים, לא הגיש אף שאילתה ואף לא טרח לשלם את חלקו במאגר", תוקף סגל. "אם הוחלט שטייסים ממדינות עוינות לא נכנסים, איך תגלה אותם אם לא טרחת למלא את חלקך הבסיסי והוא להתעניין? שערורייה ממש".