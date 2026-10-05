מפקד חטיבת גולני: "ה-7 באוקטובר - יום של כישלון וכאב עצום" 

מפקד חטיבת גולני, אלוף משנה איוב כיוף, ציין את ה-7 באוקטובר באגרת שפרסם ללוחמיו. בדבריו התייחס ליום הטבח הקשה, דרכי הזיכרון והפקת הלקחים מהאירוע.

"7 באוקטובר הוא יום שנחרט בזיכרון הלאומי ובמורשתה של חטיבת העם, חטיבת גולני, והוא ישאר כזה לעולם. יום של כישלון וכאב עצום, אך גם יום שבו לוחמים ומפקדים קמו מתוך הפתעה, רצו אל האש והגנו בגופם על אזרחים" אמר המח"ט. "מאז ועד היום החטיבה נלחמת ללא הפסקה. שילמנו מחיר כבד, איבדנו מטובי אנשינו, אך המשכנו קדימה, נחושים לעמוד במשימה ולנצח".

"בגולני תמיד נציב את הניצחון במרכז וסביבו - את שלושת היסודות המאפשרים את השגתו: אנשים, מקצועיות ורוח גולני" המשיך. "אנשים - המחויבות שלנו לאנשינו בחייהם ובמותם. אנו מחוייבים לנופלים ולפצועים באותה מידה שבה אנו מחויבים לאלה שהולכים איתנו, כתף אל כתף בחזית ובעורף".

"זיכרון ה-7 באוקטובר אינו רק מבט לאחור"

על המקצועיות, כיוף ציין כי "ה-7 באוקטובר מחייב אותנו ללמוד ממאורעות העבר ולתקן, ללא מורה וללא תירוצים. אנו מחויבים להיות הטובים ביותר. רוח גולני היא הנחישות לבצע כל משימה בכל מקום ובכל תנאי - לא חוזרים בלי לבצע, אך רוח גולני היא גם המחויבות לשמור על המורשת ולזכור את גבורת הנופלים".