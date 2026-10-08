פעלולים מטורפים והמון אהבה לקהל: הביקורת שלנו על קרקס הובה קובה

קרקס הובה קובה ( אניה ליאח )

מהרגע שדורכים באוהל הממוזג בגני יהושע בתל אביב, התחושה שמתקבלת היא של קרקס אמיתי מחו"ל: קצב אנרגטי, צבעוניות מתפרצת ואווירה שמנתקת אותך לכמה שעות מהשגרה.

פעלולים שמחסירים פעימהאם יש משהו שצוות האמנים הקובני מצטיין בו, זו היכולת להשאיר את הקהל פעור פה. לא מדובר רק בטכניקה מצוינת – אלא בתעוזה טהורה. ראינו שם קפיצות מטורפות ממקפצות וגלגולים מורכבים באוויר, לצד פעלולים מסמרי שיער על גלגיליות. והחלק הכי מטורף? הכל נעשה בביטחון מלא, בתיאום מושלם וללא חבלי בטיחות או עזרים, מה שגרם לכל הקהל באולם לשבת על קוץ ולעקוב בריכוז שיא אחרי כל תנועה. כל זה קורה כשהכל שזור בריקודים מקפיצים לצלילי שירים פופולריים שכולם מכירים.צחוק בשפה בינלאומיתבין קטע אקרובטיקה ענקי אחד למשנהו, המופע שומר על קצב נכון בעזרת קטעי קישור מצחיקים של צמד המנחים-הליצנים.

קרקס הובה קובה ( אניה ליאח )

היופי בקטעים האלה הוא שהם מבוססים על קומדיה פיזית נהדרת, ללא צורך במילים – שפה שכל גיל ומגזר מבין בשנייה. באחד משיאי ההומור, השניים פתחו במשחק כדורגל סוער על הבמה והלהיטו את הקהל, שחלוקת האהדה שלו התפצלה בין שני המתחרים. השיא הגיע כשאחד מהם החליט להעיף באוויר עצם מפתיע במיוחד במקום הכדור (ולא נעשה לכם ספוילר, כי חבל להרוס את ההפתעה).

קרקס הובה קובה הוא בדיוק מה שהיינו צריכים עכשיו: חוויה משפחתית מושלמת, מגבשת, שמתאימה לגילאי 3 ועד 80. אין אחד בקהל שלא יצא עם חיוך מאוזן לאוזן.אם אתם מחפשים בילוי איכותי לכל המשפחה – אל תפספסו. המופע רץ כעת בתל אביב, בהמשך הוא צפוי להגיע גם לאשקלון ולבאר שבע.