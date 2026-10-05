הדס שטייף תשלם מאות אלפי שקלים לאפי נוה

לאחר 7 וחצי שנים: השופט אורן שוורץ מחייב הבוקר (שני) את הדס שטייף וגלי צה"ל, לפצות ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה, בסכום של כ-450 אלף שקלים על הפריצה לטלפון הנייד שלו והשימוש בתוצרים שהתקבלו בעבירה.

נזכיר כי בסוף 2018 נחשפה פרשה שהרעידה את מערכת המשפט. לידי הדס שטייף, אז כתבת הפלילים של גלי צה”ל, הגיעו תכנים שנשלפו מטלפונים סלולריים שהיו שייכים לנוה.

לפי מסמך של פרקליטות המדינה מ-2021, הטלפונים הגיעו לידי שטייף כשהם “מפורמטים” וריקים מתוכן. שטייף פנתה לאדם שסייע לה בהפקת המידע מהמכשירים, ובהמשך הועברו החומרים לגורמי אכיפת החוק.

מהחומרים שנמצאו על הטלפונים עלו חשדות הנוגעים להתנהלותו של נוה, שכיהן באותה תקופה כראש לשכת עורכי הדין, ובין היתר לקשרים בינו לבין השופטת אתי כרייף ולחשדות הנוגעים למינויים במערכת המשפט.

הפרסום הוביל לפתיחת חקירה פלילית בפרשת “מין תמורת מינוי”. אך במקביל, נוה טען כי הטלפונים שלו נלקחו שלא כדין, וכי המידע האישי שהיה בהם נשלף תוך פגיעה בפרטיותו. בעקבות זאת הוא הגיש תביעה אזרחית נגד שטייף, אנשי גלי צה”ל וגורמים נוספים.

בתביעה המקורית דרש נוה פיצוי של מיליוני שקלים, וטען בין היתר כי שטייף החזיקה במכשירים ובמידע שהוצא מהם שלא כדין ועשתה שימוש בתוכן הפרטי.

בהמשך החליטה הפרקליטות שלא להעמיד לדין את נוה בפרשת “מין תמורת מינוי”. לפי הדיווחים על החלטת הפרקליטות, האופן שבו הושג המידע מהטלפונים היה גורם משמעותי בהחלטה, לצד שאלות משפטיות אחרות שנגעו לראיות ולסיכויי ההרשעה.

כלומר, גם אם החומרים שהגיעו מהטלפונים העלו שאלות קשות, השאלה המשפטית הייתה האם ניתן להשתמש בהם במסגרת הליך פלילי כאשר דרך השגתם שנויה במחלוקת.

ובמקביל – גם שטייף נחקרה. הפרשה לא הסתיימה בתביעה של נוה. שטייף עצמה נחקרה באזהרה בפרשה הנוגעת להדלפת תכני הטלפון. בסופו של דבר לא הוגש נגדה כתב אישום בפרשה זו.

המשמעות הייתה שהסיפור התפצל לשני מסלולים: מצד אחד, ההליך הפלילי וההחלטה שלא להעמיד לדין את המעורבים; מצד שני, התביעה האזרחית של נוה, שבה הוא טען כי עצם השגת המידע והשימוש בו גרמו לו נזק.

במקביל להתמודדות שלה עם התביעה של נוה, שטייף טענה כי המדינה וגלי צה”ל לא העניקו לה את ההגנה שהייתה צריכה לקבל כעיתונאית שפעלה במסגרת עבודתה.