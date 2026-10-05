שמעון ריקלין מעריך: "הוא הולך לנצח"

איש התקשורת וערוץ 14, שמעון ריקלין, מתייחס לקריאות המושמעות במטהו של גדי איזנקוט לקיים עימות טלוויזיוני ישיר מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטוען כי המהלך מעיד על לחץ בקרב גוש האופוזיציה.

בציוץ שפרסם בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו, כתב ריקלין: "נהוג לומר שהצד החלש רוצה בעימות טלוויזיוני כדי לשפר את הסיכויים שלו לנצח. נראה שאיזנקוט מודע למצבו האמיתי בסקרים ולכן הוא מתחנן לנתניהו, שלפחות הוא יכיר בו כמנהיג גוש השמאל ויבוא לעימות איתו".

לדבריו של ריקלין, לראש הממשלה אין סיבה להיענות ליוזמה: "לנתניהו אין שום אינטרס כזה, כי הוא הולך לנצח".