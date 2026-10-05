הנומרולוג טוען: זה התאריך בו תפרוץ מלחמה עם איראן

( דובר צה"ל )

בצל המתח הביטחוני והדיונים סביב פרויקט הגרעין, הנומורולוג רמי שקלים מציג בטורו ב"מעריב" תחזית נומרולוגית מפורטת באשר לאפשרות של עימות צבאי ישיר מול הרפובליקה האסלאמית של איראן.

לדברי שקלים, תהליך קריסתו של המשטר האיראני החל כבר בשנת 2025 בעקבות כניסת כוכב שבתאי ל"מפת הלידה" של הרפובליקה, ומאז מתמודד המשטר עם קשיים כבדים. להערכתו, הניסיונות להגיע להסדר מדיני סביב פירוק פרויקט הגרעין לא יניבו פרי וסופן להיכשל – דבר שיוביל לפתרון בעיית הגרעין בדרך צבאית. בניתוח ההיתכנות למועד פרוץ המערכה, שקלים מצביע על הצלבת נתונים מפותיהם הנומרולוגיות של דונלד טראמפ, תאריך ייסוד מדינת ישראל ותאריכי הקמת הרפובליקה האסלאמית ב-1979.

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על פי הניתוח, הקורלציה בין התאריכים מתכנסת לפרק הזמן שמתחיל מה-20 באוקטובר 2026 ואילך. החל ממועד זה, מעריך שקלים, ייכנסו איראן שטראמפ לתקופה מורכבת במיוחד שתסמן את פרוץ העימות הצבאי המשולב של ארצות הברית וישראל נגד איראן, אשר יוביל לקריסת המשטר ולעידן חדש עבור מדינת ישראל.