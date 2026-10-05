953 ימים להיעלמות: משפחתה של היימנוט קסאו בעדכון לציבור

האישור ניתן ברקע מאבקה של המשפחה, התובעת טיפול מעמיק בתיק חקירת החטיפה והעברת החקירה לידי שירות הביטחון הכללי (שב"כ).

המהלך יצא לפועל לאחר שבשבועות האחרונים הצטרפו למאבק עורכי הדין עודד פלר ועדן גלעד מהאגודה לזכויות האזרח, שהגישו פניות ועתירות בשם ההורים, טספיה ובנצ'י, לקראת דיון שאמור היה להתקיים הבוקר בבית המשפט. לצד הפנייה המשפטית, נרשמה מעורבות של חברי כנסת ובהם מירב כהן ורוני מלכאי מסיעת 'יש עתיד', וכן חברת הכנסת פנינה תמנו שטה מסיעת 'כחול לבן' המלווה את המשפחה תקופה ארוכה, אשר פנייתה הנוספת לעירייה נענתה בחיוב. כמו כן, אלפי אזרחים ותושבי ירושלים שהגיעו לסוכה שהקימה המשפחה בחג הפעילו לחץ על העירייה.

במטה למען היימנוט ציינו כי המאהל יוקם בכיכר שמעון אגרנט בימים הקרובים.

אביה של היימנוט, טספיה קסאו, מסר: "תודה לכל מי שסייע, האגודה לזכויות האזרח, חברי הכנסת, אזרחי ישראל ותושבי ירושלים בפרט, עד לקבלת האישור. נשמח להזמין אל מאהל המאבק את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני, בתקווה שנוכל לפרק אותו במהירות ושמהר מאוד השב"כ יקח אחריות על התיק".