התרעה חריגה הקפיצה את האמריקנים: המפציצים פונו במהירות מבריטניה

צבא ארצות הברית פינה במהלך סוף השבוע את כל מפציצי ה-B-1 שהוצבו בבסיס האוויר פיירפורד בבריטניה, בעקבות התרעות ביטחוניות על אפשרות למתקפה בגיבוי איראן. כך דווח הלילה (בין ראשון לשני) בכלי תקשורת אמריקניים.

על פי ה"וול סטריט ג'ורנל", בבסיס הבריטי הוצבו יותר מעשרה מפציצים, ששימשו את הצבא האמריקני גם במסגרת הפעילות נגד איראן. ההחלטה להוציא את כולם מהבסיס מסמנת שינוי משמעותי בהיערכות האמריקנית לנוכח האיום.

ב"ניו יורק טיימס" דווח כי הפינוי בוצע במהירות חריגה לאחר שבידי מפקדים אמריקנים התקבל בסוף השבוע מידע חדש על מזימה אפשרית נגד הבסיס.

לפי הדיווח, רמת הדחיפות הייתה כה גבוהה, עד שחלק מהמפציצים כבר המריאו בחזרה לארצות הברית בזמן שמטוסי התדלוק שנועדו לסייע להם עדיין נערכו למשימה.

לפחות שלושה מהמפציצים הגיעו מאז לבסיס האם שלהם בדרום דקוטה.

גם בסיסים בגרמניה על הכוונת?

גורם אמריקני מסר כי ההתרעה קשורה למידע שהחל להתקבל כבר לפני כשלושה שבועות, אולם במהלך היממה שקדמה לפינוי חלה עלייה משמעותית ברמת הדחיפות.

הפרטים המלאים שהביאו להחלטה לא נחשפו. עם זאת, לפי ההערכות שפורסמו בארצות הברית, בריטניה, גרמניה וישראל, האיום עשוי להיות קשור למשמרות המהפכה או לגורם צבאי אחר באיראן. בטהרן הכחישו את הטענות.

עוד דווח כי ישראל העבירה לגרמניה אזהרה שלפיה גם בסיסים אמריקניים בשטחה נמצאים בסיכון מוגבר. בין היתר הוזכרו בסיסי רמשטיין ושפנגדהלם. לפי הערכות מודיעיניות, אחד התרחישים שנבחנים הוא ניסיון לפגוע בבסיסים באמצעות רחפנים.

המהלך האמריקני נחשב חריג, בין היתר משום שמדובר בפינוי מהיר של כוח אווירי משמעותי מבסיס הנמצא בשטחה של בעלת ברית ואינו ממוקם באזור מלחמה.