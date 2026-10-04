"הציבור יכריע": איזנקוט הזמין את נתניהו לעימות בטלוויזיה

נתניהו ואיזנקוט ( גילי יערי/פלאש 90, יונתן זינדל/פלאש90 )

רגע לפני יום הזיכרון הלאומי לציון טבח ה-7 באוקטובר, יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט פנה הערב באופן רשמי לראש הממשלה בנימין נתניהו והזמין אותו לעימות טלוויזיוני, לדבריו "בדרישה לתת תשובות מלאות לציבור, בלי ספינים ושקרים".

"מכתב זה הינו הזמנה רשמית לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, מטעמו של יו"ר ישר! רב-אלוף במיל׳ גדי איזנקוט, לקיומו של עימות ישיר ופומבי ביניהם, שישודר בשידור ישיר בכל ערוצי התקשורת בישראל" נכתב. "בעוד 23 ימים יתקיימו בישראל הבחירות הגורליות ביותר, בצומת דרכים קריטי לביטחון ועתיד מדינת ישראל. ב-27/10, שלוש שנים לאחר מחדל ה-7/10 החמור בתולדות ישראל, האסון הקשה והגדול ביותר שידענו - עם ישראל יבחר מנהיג". איזנקוט הזכיר כי "ראש הממשלה מסרב להקים ועדת חקירה ומסרב להפיץ את הפרוטוקולים המלאים, באופן שפוגע באמון הציבור במוסדות המדינה ומסכן את ישראל באסון נוסף. מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג, לתת תשובות מלאות, ישירות וכנות לבוחרים. ערב יום הזיכרון לטבח השבעה באוקטובר, לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות, בלי ספינים ושקרים".

עוד באותו נושא תמורת פרישה: ההצעה של איזנקוט לבני גנץ חדשות סרוגים

עוד ציין כי "כנהוג במדינות דמוקרטיות, שני הצדדים יתחייבו לקיומו של עימות מאוזן, הוגן ומכבד, כפי שראוי כלפי העם בישראל: 1. ייקבע מתווה המאפשר מתן תשובות ענייניות ומקיפות, ויאפשר לכלל כלי התקשורת בישראל לשדרו. 2. מנחי העימות יהיו עיתונאים/ות שייבחרו ע״י עורכי ערוצי החדשות. 3. כללי העימות והדיון, חלוקת הזמנים, שיטת השאלות ועוד, ייקבעו בין המנחים שיבחרו לבין נציגי מטות המועמדים".

"כפוף לכללים שלעיל אנו מוכנים לעימות באופן מיידי" סיכם איזנקוט. "אשמח לתאם פגישה להמשך דיון ותיאום הפרטים לקיום העימות בהקדם".