הפנטגון אישר: כל המפציצים מבריטניה חזרו לארה"ב

המהלך הושלם: שעות אחרי שדווח על תחילת הנסיגה, בפנטגון אישרו כעת (ראשון) כי כל מפציצי B-1 שוצבו בבסיס חיל האוויר המלכותי בפיירפורד שבבריטניה חזרו לארה"ב.

כאמור, מוקדם יותר היום דווח כי ארה"ב משכה את צי המפציצים האסטרטגי מבריטניה, זאת בעקבות הזעם בקרב ממשל טראמפ בעקבות ניהול חקירת הפיגוע בבסיס פיירפורד. בארה"ב כעסו על ההחלטה לשחרר את החשודים שנתפסו בזירה פחות מ-24 שעות לאחר מעצרם, ולמרות התפתחויות בחקירה שהצביעו גם על קשרים איראניים. ימים לאחר מכן נעצר חשוד נוסף, אך גם הוא שוחרר במהרה בערבות. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תיאר את ההחלטה לשחרר את העצורים כ"בלתי נתפסת" מצידו.

בריטניה מאז ומתמיד שימשה כאחד ממרכזי הכוח ההמרכזיים של ארה"ב במרחב האירופאי, אך כעת נראה שטראמפ משנה גישה. קיימים דיווחים על מגעים עם פולין להקמת 'מגה בסיס' אמריקאי במדינה, שייתכן ויחליף את בריטניה ומדינות נוספות. בנוסף המהלך משאיר את הבריטים והאירופאים בכלל בלי זרוע תקיפה ארוכה, בתקופה בה רוסיה ממשיכה לאיים.