בעקבות ההחלטה האנטישמית: סער בצעד נוסף נגד בריטניה

שר החוץ גדעון סער הודיע הערב (ראשון) כי החליט להרכיז על יו"ר מפלגת הירוקים בבריטניה, זאק פולונסקי, כמנוע כניסה לישראל - זאת בתגובה לאישור הצעת ההחלטה של המפלגה הקובעת כי "ציונות היא גזענות". במשרד החוץ אמרו כי המהלך תואם עם הרשויות הרלוונטיות.

"היום קיבלה מפלגת הירוקים בבריטניה החלטה אשר משווה בין הציונות לגזענות, מעניקה לגיטימציה למאבק מזוין נגד ישראל וקוראת להקמת מדינה פלסטינית 'מהים עד הנהר' שמשמעותה השמדת מדינת ישראל" נמסר. "ההחלטה מהווה טקסט אנטישמי מובהק על פי הגדרת IHRA, שכן היא שוללת את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית".