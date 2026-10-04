בעקבות ההחלטה האנטישמית: סער בצעד נוסף נגד בריטניה

שר החוץ גדעון סער הודיע הערב (ראשון) כי החליט להרכיז על יו"ר מפלגת הירוקים בבריטניה, זאק פולונסקי, כמנוע כניסה לישראל - זאת בתגובה לאישור הצעת ההחלטה של המפלגה הקובעת כי "ציונות היא גזענות". במשרד החוץ אמרו כי המהלך תואם עם הרשויות הרלוונטיות.
"היום קיבלה מפלגת הירוקים בבריטניה החלטה אשר משווה בין הציונות לגזענות, מעניקה לגיטימציה למאבק מזוין נגד ישראל וקוראת להקמת מדינה פלסטינית 'מהים עד הנהר' שמשמעותה השמדת מדינת ישראל" נמסר. "ההחלטה מהווה טקסט אנטישמי מובהק על פי הגדרת IHRA, שכן היא שוללת את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית".
כאמור, הצעת ההחלטה של המפלגה הבריטית מתארת את הציונות בתור "אידאולוגיה פוליטית הקוראת להקמת מדינה יהודית המבוססת על לאומיות אתנית... תוך הדרה של האוכלוסייה הלא־יהודית שבה". עוד קראו להקמת מדינה פלסטינית אחת שבה יהיו "זכויות שוות לכולם - כולל היהודים שבה". בהצעה לא הוזכר כלל קיומה של מדינת ישראל או אפשרות של פתרות שתי המדינות.
איך אפשר לשתוק כשאומרים שהציונות היא גזענות? טוב לראות שיש עוד מי שנלחם על הכבוד הלאומי שלנו, זה מחזק!