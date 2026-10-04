בית המשפט הכריע: טל דרדיק ישתתף בחתונת אחותו

בתום הדיון: שופט בית המשפט המחוזי בירושלים אלעד פרסקי קיבל את ערר ארגון חוננו, כנגד החלטת תביעות מחוז ש"י במשטרה, והורה כי טל ינון דרדיק יכול לצאת לחופשה מיוחדת של מספר שעות, ולהשתתף בחתונת אחותו השבוע באזור ירושלים. החתן, לוחם בשיריון, אשר השתתף ונפצע בקרבות הקשים ביום 7.10 באזור כיסופים בעוטף עזה.

ערר ארגון חוננו הוגש לבית המשפט לאחר שדרדיק ביקש להשתחרר בערבות לשעות ספורות כדי להשתתף בשמחת חתונתה של אחותו, ונתקל בהתנגדות תביעות המשטרה של מחוז ש"י. בעקבות התנגדות התביעות במשטרה, קיבל בית משפט השלום את עמדת התביעות ללא דיון ודחה את בקשתו לחופשה קצרה בערבות. בעקבות ההחלטה כאמור בארגון חוננו הגישו ערר דחוף לבית המשפט המחוזי בירושלים, שכעת התקבל כאמור.

עו"ד משה פולסקי, אשר ייצג את דרדיק בדיון מסר כי "אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט, שלמעשה הייתה מתבקשת בנסיבות העניין. לא מדובר באדם מסוכן. מדובר באדם שגם המדינה אומרת שאין צורך שישהה במעצר בית ושהוא יכול להיות משוחרר ללא כל תנאי, רק שיתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה, בהתאם להוראות צו האלוף".

"טל ינון ממשיך את המחאה שלו כנגד הצווים המנהליים, הוא מסרב לקבל את המצב בו במדינה דמוקרטית מוצאים צווים מנהליים דרקוניים כנגד אזרחים. זהו המאבק הבלתי אלים שלו, המאבק ההצהרתי שלו, בתקווה להביא לביטול הכלי הפסול של צווים מנהליים" הוסיף. "אנחנו מברכים את בית המשפט שדחה את בקשת התביעות להותיר אותו במעצר, והבין שמדובר במקרה אנושי, כאשר אחותו מתחתנת, אחותו ששירתה שירות צבאי בצבא, והחתן עצמו שירת בצבא בשריון ונפצע בקרבות של השבעה באוקטובר במעבר כיסופים. אנחנו שמחים על כך שבית משפט הפעיל שיקול דעת והורה על שחרורו של דרדיק לחתונה".

נזכיר כי כנגד דרדיק הוצא צו מנהלי בידי אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט המרחיק אותו מכל שטחי יהודה ושומרון, ומחייב אותו להתייצב מידי יום בתחנת המשטרה במודיעין עלית. דרדיק הכריז על מאבק כנגד הצווים מנהליים למתיישבים ביהודה ושומרון, אשר במסגרתו הוא יישב במעצר ולא ישתף פעולה עם הצו המנהלי.