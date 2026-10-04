3 שבועות לבחירות: נתניהו בעוד מינוי חשוב בליכוד

ראש הממשלה ויו"ר הליכוד, בנימין נתניהו, החליט למנות את ממית מלי נגוסה לתפקיד מנהלת מטה הבחירות של הליכוד למגזר האתיופי.

נגוסה, בעלת תואר ראשון בחינוך, פועלת בשורות תנועת הליכוד מזה כחצי יובל, מאז שנת 1998. לאורך שנות פעילותה בתנועה כיהנה בין היתר כמנהלת לשכת מנכ״ל הליכוד, וריכזה במשך שנים ארוכות את הפעילות השוטפת ואת קשרי התנועה עם בני הקהילה האתיופית.