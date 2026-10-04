תמורת פרישה: ההצעה של איזנקוט לבני גנץ

במערכת הפוליטית מגבירים את הלחץ על יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, במטרה למנוע אובדן קולות קריטי בגוש השמאל-מרכז: על פי חשיפה של הכתב הפוליטי נדב אלימלך ברשת i24NEWS, בגוש איזנקוט שוקלים להציע לגנץ את תפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל) בתמורה לפרישתו מהמרוץ לבחירות.

ההצעה הדרמטית של אנשי איזנקוט נועדה לתת לגנץ סולם תכנוני ויוקרתי לפרישה, ברקע הסקרים שמראים כי מפלגתו נחלשת ומתנדנדת בסמוך לאחוז החסימה. עם זאת, דיווחים שונים מצביעים כי גנץ נוטה שלא לפרוש בשלב זה ואינו מעוניין בקבלת תפקידים כחלק מהסכם פרישה.

החשיפה על הצעת ראשות המל"ל מצטרפת לדיווח נוסף מהערב של הכתב הפוליטי שחר גליק, שלפיו גנץ קיבל בימים האחרונים הצעות מפתיעות גם מצידה השני של המפה הפוליטית.