תמורת פרישה: ההצעה של איזנקוט לבני גנץ

במערכת הפוליטית מגבירים את הלחץ על יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, במטרה למנוע אובדן קולות קריטי בגוש השמאל-מרכז: על פי חשיפה של הכתב הפוליטי נדב אלימלך ברשת i24NEWS, בגוש איזנקוט שוקלים להציע לגנץ את תפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל) בתמורה לפרישתו מהמרוץ לבחירות.
ההצעה הדרמטית של אנשי איזנקוט נועדה לתת לגנץ סולם תכנוני ויוקרתי לפרישה, ברקע הסקרים שמראים כי מפלגתו נחלשת ומתנדנדת בסמוך לאחוז החסימה. עם זאת, דיווחים שונים מצביעים כי גנץ נוטה שלא לפרוש בשלב זה ואינו מעוניין בקבלת תפקידים כחלק מהסכם פרישה.
החשיפה על הצעת ראשות המל"ל מצטרפת לדיווח נוסף מהערב של הכתב הפוליטי שחר גליק, שלפיו גנץ קיבל בימים האחרונים הצעות מפתיעות גם מצידה השני של המפה הפוליטית.
על פי הדיווח, המבוסס על שלושה מקורות שונים, במסגרת גישושים שקיימו בליכוד מול גנץ על חבירה אפשרית, הציעו לו בליכוד למנותו לשר באופן מיידי כבר בממשלה הנוכחית. הצעד נועד להפגין דמי רצינות ולחזק את קמפיין "ממשלת אחדות לאומית", כאשר בין היתר נזרקה לחלל האוויר האפשרות התיאורטית להעניק לו את תיק הביטחון. גנץ דחה על הסף את ההצעות הללו, ובליכוד הכחישו ומסרו בתגובה כי "בני גנץ לא קיבל הצעה לשריון".
ביבי מחלק את תיק הביטחון כמו סוכריות, כאילו נהיינו שוק! הממשלה הזו שכחה מה זה כבוד לאזרחים ורק מחפשת דילים