ניצחון לבן גביר: שופטי בג"ץ בהחלטה כואבת ליאיר גולן

בג"ץ דחה היום (ראשון) את עתירתה של מפלגת הדמוקרטים לפסילת עוצמה יהודית.

השופטים עופר גרוסקופף, דפנה ברק ארז וחאלד כבוב כתבו כי: "העתירה הוגשה ב-29.9.2026, והיא ביקשה להביא לפסילתה של רשימת עוצמה יהודית מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26. לחלופין, התבקשנו להורות על פסילתם של השר לביטחון לאומי היוצא איתמר בן גביר וחברת הכנסת היוצאת טלי גוטליב".

עוד נכתב: "לטענת העותרים, יש למנוע את השתתפותם של רשימת עוצמה יהודית, ולמצער של השר בן גביר וחה"כ גוטליב, בבחירות לכנסת ה-26, לאור התקיימותן של עילות הפסילה הקבועות בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, שעניינן שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות".

השופטים פסקו: "דין העתירה להידחות כפי שציינו בעניין זולת, 'אכן, לא יכולה להיות מחלוקת על כך שאין בידו של הסדר חקיקתי רגיל להגביל את סמכות בג"ץ, אשר מעוגנת בחוק-יסוד: השפיטה. אולם, יש בהסדר החקיקתי כדי להטיל על מי שמגישים עתירה כמו זו שבפנינו נטל נוסף לשכנע שקיימת הצדקה לדון בטענותיהם, חרף עקיפתה של דרך המלך לערעור שנקבעה בחוק הבחירות.

כל זאת, כאשר אין מחלוקת שהעותרים אינם עומדים בדרישות החוק בהקשר זה. אף בענייננו-אנו לא מצאנו כי העותרים הרימו את הנטל המוטל עליהם. בתוך כך יצוין כי טענות העותרים מתמקדות בחלקן הארי בפסילתם של השר בן גביר וחה"כ גוטליב ונשענות במידה מסוימת על עמדת היועצת המשפטית לממשלה שהוגשה לוועדת הבחירות בקשר לבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית, בה הייתה התייחסות למעשיו והתבטאויותיו של השר בן גביר.

ואולם, מעיון בעתירה עולה כי לא נעשתה כל פנייה ליועצת המשפטית לממשלה, אשר גם לה מוקנית זכות ערעור מכוח חוק הבחירות שלא לפסול את רשימת עוצמה יהודית".