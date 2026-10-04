אחרי סערת יוסף חדאד: עופר וינטר ממשיך להסתבך

מבוכה נוספת במפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר: בעוד יושב ראש המפלגה מציג קו ימני נוקשה הקורא להכרעה, גביית מחיר טריטוריאלי מהאויב ועידוד הגירה מרצון של עזתים, מתברר כי מועמדת בכירה נוספת בצמרת הרשימה התבטאה בעבר בעד רעיון שתי המדינות.

כתב ערוץ 14 ישי פרידמן דיווח כי פלר חסן נחום, הממוקמת במקום החמישי ברשימתו של וינטר, התבטאה בעבר במספר הזדמנויות בזכות הקמת מדינה פלסטינית והענקת הגדרה עצמית לפלסטינים. אמנם חסן נחום סייגה את דבריה וציינה כי הדבר אפשרי רק תחת תנאים מחמירים ומבלי שהדבר יעמוד על הפרק בטווח המיידי, אך עמדותיה העקרוניות ניצבות משמאל לקו שמציג וינטר.

כך למשל, בעוד וינטר קורא להגרת עזתים, חסן נחום קראה בעבר לשיקום עזה ולבניית ממשל חדש בעזרת ערב הסעודית ואחדוד האמירויות. כמו כן, כדיפלומטית ודוברת הסברה, הצהירה בדיבייט מול הדיפלומט האמריקאי דניס רוס כי היא תומכת בזכות להגדרה עצמית לפלסטינים, וכן כתבה בעבר כי המטרה הסופית של 'עסקת המאה' היא שתי מדינות.

חסן נחום, שכיהנה בעבר כסגנית ראש עיריית ירושלים, החלה את דרכה הפוליטית בסיעת 'ירושלמים' המקומית המזוהה עם המרכז והשמאל, ובהמשך עברה לליכוד.

גילוי זה מצטרף לסערה שהתחוללה סביב מועמד מספר 2 ברשימה, פעיל ההסברה יוסף חדאד, לאחר שפורסם תיעוד משנים קודמות שבו הביע תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית.