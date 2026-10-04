עו"ד ברק כהן מאיים בתביעת ענק נגד ערוץ 14

עורך הדין ברק כהן שלח היום (ראשון) מכתב התראה לפני נקיטת הליך משפטי לפאנליסט 'הפטריוטים' ידידיה מאיר ולערוץ 14, ובו דרש לפרסם התנצלות ולשלם לו פיצוי בסך 50 אלף שקל. הדרישה הוגשה בעקבות דברים שאמר מאיר בתוכנית ששודרה ב-8 ביוני.

במכתב טען כהן כי מאיר סיפר שפגש אותו בתחנת דלק סמוך לעתלית, וכי כהן שלף מצלמה וכינה אותו "נאצי". לטענת עורך הדין, האירוע שתואר בשידור לא התרחש.

"במהלך התכנית בדה ידידיה מלבו דברים מומצאים אודות הח״מ״, נמסר במכתב ההתראה. כהן הוסיף: "מדובר בדברים מומצאים, אשר אין בהם דבר, מלבד השמצה ופגיעה זדונית ומכוונת בשמו של הח"מ".

לטענתו, הדברים פורסמו במהלך השידור מבלי שמי מהדוברים או עורכי התוכנית הסתייג מהם. עוד טען כהן כי ערוץ 14 הפיץ את הדברים גם בפלטפורמות נוספות, ובהן אתר הערוץ וערוץ היוטיוב שלו.

במכתב נטען כי היקף החשיפה לפרסום הגיע למאות אלפי בני אדם, וכי ביוטיוב בלבד נרשמו כ-30 אלף צפיות. כהן טען כי ייחוס האמירות והפעולות שלא בוצעו מהווה פגיעה חמורה ומכוונת בו.

במסגרת דרישותיו ביקש כהן לפרסם התנצלות והתנערות מהדברים בתוכנית "הפטריוטים", בנוכחותו של מאיר. לדבריו, על הערוץ להבהיר לצופים כי מאיר פרסם נגדו לשון הרע בכך שייחס לו אירועים ומעשים ״שלא היו ולא נבראו״.

בנוסף דרש כהן כי מאיר וערוץ 14 ישלמו לו, יחד ולחוד, 50 אלף שקל. כהן הודיע כי במידה ודרישותיו לא ייענו תוך 7 ימים, תוגש נגד מאיר ונגד ערוץ 14 תביעה על סך 150,000 שקלים.