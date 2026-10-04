דיווח: נתניהו הציע לגנץ את תיק הבטחון

הכתב הפוליטי של כאן חדשות שחר גליק, דיווח הערב (ראשון) על מגעים וגישושים שמתנהלים מאחורי הקלעים בין הליכוד לבין בני גנץ, שמטרתם לבחון חבירה פוליטית לקראת הבחירות.

על פי הדיווח, המבוסס על שלושה מקורות שונים, בליכוד הציעו לגנץ למנות אותו לשר באופן מיידי כבר בממשלה הנוכחית. הצעד נועד להפגין דמי רצינות מצד הליכוד ולהוות בסיס לקמפיין "ממשלת אחדות לאומית". במסגרת השיחות אף נזרקה לחלל האוויר האפשרות התיאורטית להעניק לו את תיק הביטחון.