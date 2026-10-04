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חדשות פוליטי מדיני

דיווח: נתניהו הציע לגנץ את תיק הבטחון

במסגרת המגעים לחבירה, בליכוד הציעו לבני גנץ מינוי מיידי לשר הביטחון כדי לחזק את קמפיין האחדות, אך הוא סירב. בליכוד מכחישים

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(יונתן זינדל / פלאש90)

הכתב הפוליטי של כאן חדשות שחר גליק, דיווח הערב (ראשון) על מגעים וגישושים שמתנהלים מאחורי הקלעים בין הליכוד לבין בני גנץ, שמטרתם לבחון חבירה פוליטית לקראת הבחירות.

על פי הדיווח, המבוסס על שלושה מקורות שונים, בליכוד הציעו לגנץ למנות אותו לשר באופן מיידי כבר בממשלה הנוכחית. הצעד נועד להפגין דמי רצינות מצד הליכוד ולהוות בסיס לקמפיין "ממשלת אחדות לאומית". במסגרת השיחות אף נזרקה לחלל האוויר האפשרות התיאורטית להעניק לו את תיק הביטחון.

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למרות הצעת השדרוג המשמעותית והחזרה לתפקיד שר הביטחון בממשלה המכהנת, גנץ דחה על הסף את ההצעות שהועברו אליו.

מטעם מפלגת הליכוד נמסר בתגובה לדיווח: "בני גנץ לא קיבל הצעה לשריון".

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רבקה
לפני שעה

"מינוי מיידי לשר" - כל האנשים של וינטר טובים אבל הם מסכנים את הימין, כבר היינו בסיפור הזה!
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