"הימין נמצא במצב חירום": המהלך החדש לקראת הבחירות

מטה V26 להכרעת הבחירות מתרחב הערב (ראשון), עם הצטרפותם להנהגת המטה של יו"ר תקומה ברל'ה קרומבי, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט ומנכ"ל רשת החינוך נעם-צביה ינקי פרידמן. השלושה מצטרפים למיזם שהקים ראש מועצת שומרון יוסי דגן, במטרה להעלות את אחוזי ההצבעה בקרב מצביעי המחנה הלאומי.

המטה הוקם לפני כחודש וחצי על ידי דגן, יעקב וינברגר ויוני הישראלי, העומדים בראש "הליכוד שלי", קבוצת ההתיישבות הגדולה בליכוד. V26 הוא גלגולו החדש של מטה V22 שפעל בבחירות 2022, ושמו נבחר כקריצה לפרויקט V15 שפעל בבחירות 2015.

בבחירות הקודמות הפעיל המטה אלפי מתנדבים מהשומרון ומרחבי הארץ, שהגיעו לערים שונות ודפקו על דלתות במטרה להביא מצביעי ימין לקלפיות. כעת מבקשים במטה להקים מערך רחב ומסודר יותר, בתיאום עם ארגוני ימין נוספים, במטרה להביא את גוש הימין ל-61 מנדטים.

יו"ר תקומה ברל'ה קרומבי הסביר את הצטרפותו למהלך ואמר: "הבחירות האלה גורליות יותר מכל מערכת בחירות אחרת שעברה מדינת ישראל. הימין נמצא במצב חירום. אם השמאל יעלה, נלך לאירוע של הקמת מדינה פלסטינית ושנים של הקפאה בהתיישבות".

לדבריו, "לכן המשימה שלנו כעת היא להיאבק על אחוזי ההצבעה בימין, שעליהם יוכרעו הבחירות".

גם מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט הודיע על הצטרפותו ואמר: "זכות גדולה עבורי להצטרף באופן אישי ליוסי דגן בהקמת מיזם V26 לקראת הבחירות הקרובות". גלט ציין כי גם בבחירות הקודמות השתתף במיזם שהפעיל אלפי מתנדבים ברחבי הארץ: "זהו צו השעה, וזו זכות וחובה לסייע בהליך הדמוקרטי של הבחירות החשובות לעתיד מדינת ישראל".

מנכ"ל רשת החינוך נעם-צביה ינקי פרידמן מסר: "ימין ה' רוממה, ימין ה' עושה חיל! הנני! כחלק מ'הציונות הדתית', תרתי משמע, הצטרפתי למאמצים לחיזוק 'העמוד הימיני' הכח האמוני, לקראת הבחירות המהותיות, הבאות עלינו, בס"ד, לטובה".