סקר מנדטים: יוסף חדאד מרסק את וינטר; נתניהו מאבד גובה

יוסף חדאד ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של 'כאן חדשות' שהתפרסם הערב (ראשון) מעלה כי מפלגתו של תא"ל במיל' עופר וינטר מתרסקת ואינה עוברת את אחוז החסימה לראשונה מאז הקמתה.

הירידה החדה במספר המנדטים מגיעה ברקע חשיפת סרטון העבר של מספר 2 ברשימה, פעיל ההסברה יוסף חדאד, שבו נראה מביע תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית. על פי נתוני הסקר, שנערך על ידי מכון קנטאר בראשות דודי חסיד בקרב 554 נשאלים, מפלגת 'ישר!' מובילה את התרשים עם 23 מנדטים, כשאחריה מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 21 מנדטים.

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מפלגת 'ביחד' מקבלת 12 מנדטים, וישראל ביתנו עומדת על 9 מנדטים. שורה של מפלגות זוכו ב-8 מנדטים כל אחת: הדמוקרטים, עוצמה יהודית, ש"ס, יהדות התורה והרשימה המשותפת. הציונות הדתית מקבלת 6 מנדטים, רע"ם עם 5 מנדטים, ומפלגת הנדל וזליכה עומדת על 4 מנדטים.

חלוקת הגושים

מנתוני מפת הגושים המסתמנת עולה תמונה מתוחה במיוחד: גוש איזנקוט: 52 מנדטים. גוש נתניהו: 51 מנדטים. מפלגות ערביות: 13 מנדטים. הנדל וזליכה: 4 מנדטים.