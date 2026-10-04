( התקיפה בדיר אל בלח )

על פי דובר צה"ל, חוסל מהאוויר מפקד מוביל במערף התצפיות של ארגון הטרור, אשר פעולותיו יצרו איום על הכוחות הפועלים ברצועה. הוא חוסל מהאוויר בתקיפה מדויקת לאחר שביצע מעקבים על הכוחות.