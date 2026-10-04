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חדשות צבא ובטחון

שניים במחיר אחד: צה"ל חיסל שני מפקדי חמאס

צה"ל חיסל מפקד במערך התצפיות של חמאס, לאחר שביצע מעקבים אחרי כוחות צה"ל והיווה איום על הלוחמים ברצועה. מוקדם יותר חוסל מחבל נוסף במערך התצפיות

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(התקיפה בדיר אל בלח)

על פי דובר צה"ל, חוסל מהאוויר מפקד מוביל במערף התצפיות של ארגון הטרור, אשר פעולותיו יצרו איום על הכוחות הפועלים ברצועה. הוא חוסל מהאוויר בתקיפה מדויקת לאחר שביצע מעקבים על הכוחות.

התקיפה בוצעה במרחב חאן יונס שברצועת עזה וחיסלה את מעאד גאמל אבו נצירה, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בתקיפה נוספת אמש, צה"ל חיסל את מחמוד אבראהים דיב עליאן, מחבל במערך התצפיות של ארגון הטרור חמאס.

מהצבא נמסר: "בעת האחרונה זוהה המחבל בעת שקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב, ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל בתקיפה מהאוויר".

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דוד
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