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עמית סגל מגיב לדיווח הדרמטי: "מצמרר"

הפרשן עמית סגל מתייחס לגילויים הדרמטיים מחקירת טייס המשנה העומני: "כמה אנשים היו בנתב״ג? כמה מהם היו נספים בהתרסקות?"

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עמית סגל (חיים גולדברג / פלאש90)

"כמה אנשים היו בנתב״ג ברביעי ב-11 בבוקר? כמה מהם היו נספים בהתרסקות מטוס נוסעים על הטרמינל? מצמרר". כך הגיב הפרשן עמית סגל לגילויים הדרמטיים והמצמררים שנחשפו מחקירת הפיגוע שנמנע באוויר.

על פי דיווחו של סגל, טייס המשנה העומני הודה בחקירתו כי תכנן לרסק את מטוס הנוסעים ישירות על מבנה הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון בשניות האחרונות שלפני הנחיתה – עיתוי שבו כבר לא ניתן היה ליירט את המטוס.

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בשל התכנון הקפדני והשאיפה להפתיע ברגע האחרון, תקף הטייס את הקברניט רק כשהיו בשמי ירדן, בסמוך מאוד לשטח ישראל.

האירוע הדרמטי הסתיים בנס ובתושייה עילאית, לאחר שנוסעים ישראלים שהיו על המטוס הבחינו באירוע, פרצו לתא הטייס, ניטרלו את הטייס העומני ומנעו אסון כבד.

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כשל נתניהו
לפני שעה

חקירה דחופה של המחדל הזה!! נתניהו קיבל מזיני התראה וכרגיל נרדם!!
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