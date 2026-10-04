עמית סגל מגיב לדיווח הדרמטי: "מצמרר"

"כמה אנשים היו בנתב״ג ברביעי ב-11 בבוקר? כמה מהם היו נספים בהתרסקות מטוס נוסעים על הטרמינל? מצמרר". כך הגיב הפרשן עמית סגל לגילויים הדרמטיים והמצמררים שנחשפו מחקירת הפיגוע שנמנע באוויר.

על פי דיווחו של סגל, טייס המשנה העומני הודה בחקירתו כי תכנן לרסק את מטוס הנוסעים ישירות על מבנה הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון בשניות האחרונות שלפני הנחיתה – עיתוי שבו כבר לא ניתן היה ליירט את המטוס.