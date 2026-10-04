בגלל תפילה לנריה לייטר: יהודה גליק הורחק מהר הבית לחצי שנה

חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק הורחק על ידי המשטרה מהר הבית למשך חצי שנה - כך הודיעו הערב (ראשון) במנהלת הר הבית. ההרחקה מגיעה אחרי שגליק נשא בהר תפילה לשלומו ולרפואתו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, שנפצע לפני שבועיים בפיגוע במחסום מכבים בכביש 443.

הודעת ההרחקה נחתמה על ידי מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד. לפי המכתב, הרחקתו של גליק מהר הבית היא "מתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לפקודת המשטרה, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת פגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש".

עוד הוחלט כי גליק "לא יכנס, לא ישהה ולא ימצא בשטח הר הבית ומבואותיו, אלא במידה שהדבר יותר לו בהחלטה מטעמי. תוקף ההחלטה הוא מה-24 בספטמבר עד ה-24 במרץ 2027 (כולל)".