איראן בקריסה: שר הנפט מתפטר במחאה נגד המשטר

במהלך חריג שלא נראה באופן תדיר במסדרונות המשטר האיראני, מוחסן פאכנז'אד, שר הנפט במשטר הודיע על התפטרותו באופן מיידי מהתפקיד. בעבר מחא נגד התנהלות משמרות המהפכה והמשטר מול ארה"ב וחזה התפרקות כלכלית מלאה.

על פי הדיווחים, שאושרו גם על ידי גופי תקשורת איראניים, פאכנז'אד הגיש את התפטרותו באופן בהול שאפילו לא אפשר מינוי מחליף קבוע, והוא צפוי להיות מוחלף באופן זמני על ידי מנכ"ל חברות הנפט האיראניות, חמיד בווארד.

במהלך החודשים והשבועות האחרונים, תקף פאכנז'אד באופן חריג את המשטר מבפנים. כראש תחום הנפט במדינה הסביר פעמים רבות כי עצירת זרימת הנפט היא 'קטסטרופה' והסביר כי בארות שיפיסיקו לשאוב, יישארו סגורות שנים, וכי הכלכלה האיראנית לא תעמוד בכך.

בנוסף, ביקר פאכנז'אד את התנהלות משמרות המהפכה, ויצא נגד המתנגדים למשא ומתן עם ארה"ב.