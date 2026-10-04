בכיר הליכוד לשעבר יצביע לאיזנקוט

( יונתן זינדל / פלאש90 )

השר לשעבר בני בגין קורא לציבור המצביעים באופוזיציה לנהוג בזהירות במערכת הבחירות ולמנוע אובדן קולות.

בראיון בחדשות 13 הבהיר בגין כי יש לעשות הכל כדי "שלא יבזבזו את קולותיהם על מפלגות קטנות, שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו בהשלכת הקולות שלהן לסל". כשנשאל האם חבר הכנסת גדי איזנקוט ראוי בעיניו לכהן כראש הממשלה, השיב בגין בחיוב חד משמעי.

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בתגובה לטענות המושמעות במערכת הפוליטית על חוסר ניסיונו של איזנקוט, דחה בגין את הביקורת והזכיר כדוגמה את תחילת דרכו של בנימין נתניהו: "כשאומרים שאין לו ניסיון, אז תבדוק ותגיד להם בשידור הבא: איזה ניסיון הביא איתו ב-1996 בנימין נתניהו כאשר אני תמכתי במועמדותו? הוא היה ציר מדיני בשגרירות בוושינגטון, שגריר באו"ם וסגן שר החוץ".

לדבריו של בגין, הניסיון הפוליטי אינו מהווה תנאי סף בלעדי, וכי "הפוסל במומו פוסל".