סכנה לישראל: הסקרים בארה"ב חוזים תבוסה לטראמפ

סקרים חדשים בארה"ב מבשרים על תבוסה משמעותית למפלגה הרפובליקנית, ולכל הפחות, קיימת אפשרות ממשית לאובדן הרוב של המפלגה בבית הנבחרים (הקונגרס), במידה ויתחלף גם הרוב בסנאט ישראל עושיה למצוא את עצמה בסכנה מתרחבת.

על פי מחק מעמיק של רשת CBS בארה"ב, כולל סקר מיוחד שבוצע בהיקף נרחב, הדמוקרטים מחזיקים ביתרון לא מבוטל עם הכניסה לבחירות האמצע שיתקיימו בנובמבר. על פי שקלול הנתונים הדמוקרטים צפויים לשלוט בקונגרס ברוב של 11 חברים, רוב מוצק שיגביל מאוד את יכולת הפעלת מדיניות הפנים של הנשיא טראמפ.

הנתונים בקשר לשליטה בסנאט פחות חד משמעיים ולא ברור מי יחזיק בשליטה בו ביום שאחרי הבחירות. בעוד הקונגרס אחראי על מרבית חלוקת התקציבים ומדיניות הפנים, הסנאט מפקח על מדיניות החוץ ויכול לעכב עסקאות נשק, למנוע העברת מענקים מדיניים ולתקוע הסכמים בינלאומיים. במידה והסנאט ייפול לשליטת הדמוקרטים, גם ישראל צפויה להיות על לוח המטרות של בית הנבחרים.