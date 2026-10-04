הטייס העומאני הודה בחקירה: תכננתי לרסק את המטוס על נתב"ג

פרטים חדשים: חמאם אל-המאמי, טייס המשנה העומאני שניסה לרסק את טיסת "פליי דובאי" בשבוע שעבר, הודה בחקירתו כי תכנן לרסק את המטוס על נמל התעופה בן גוריון. כך דווח הערב (ראשון) בחדשות 12. לפי הדיווח, זו הסיבה שאל-המאמי תקף את הטייס ההודי רק בירדן, סמוך לישראל.

על פי התכנון, המחבל עמד להתקרב לנחיתה רגילה בנתב"ג - וברגע האחרון, כשכבר לא יהיה אפשרי ליירט אותו, הוא רצה לרסק את המטוס על הטרמינל ולגרום להרג המוני. רק בזכות ההחלטה של הטייס הפצוע לפתוח את דלת הקוקפיט סוכל הפיגוע.