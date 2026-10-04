הטייס העומאני הודה בחקירה: תכננתי לרסק את המטוס על נתב"ג

פרטים חדשים: חמאם אל-המאמי, טייס המשנה העומאני שניסה לרסק את טיסת "פליי דובאי" בשבוע שעבר, הודה בחקירתו כי תכנן לרסק את המטוס על נמל התעופה בן גוריון. כך דווח הערב (ראשון) בחדשות 12. לפי הדיווח, זו הסיבה שאל-המאמי תקף את הטייס ההודי רק בירדן, סמוך לישראל.
על פי התכנון, המחבל עמד להתקרב לנחיתה רגילה בנתב"ג - וברגע האחרון, כשכבר לא יהיה אפשרי ליירט אותו, הוא רצה לרסק את המטוס על הטרמינל ולגרום להרג המוני. רק בזכות ההחלטה של הטייס הפצוע לפתוח את דלת הקוקפיט סוכל הפיגוע.
במקביל, בחדשות 13 דוח כי אל-המאמי אמר בחקירתו כי רצה לעבוד בחברה שטסה לישראל. "חיפשתי ובדקתי איזו חברה טסה לתל אביב, ובגלל זה בחרתי בפליי דובאי" טען. "ניסיתי להתקבל לכל החברות. תכננתי את הפעולה עוד לפני שהתקבלתי לחברה".
כמו כן, גורמים ישראלים ציינו כי אל-המאמי הגיע ביוני האחרון לנתב"ג במסגרת הטיסות שהטיס. בין היתר, ביוני האחרון הוא אסף מודיעין כדי להיערך ולתכנן את פיגוע הטרור שרצה לבצע. חודש לאחר מכן הוא הטיס טסה לישראל שאותה תכנן לרסק בשטח הארץ - אך בסופו של דבר דחה את ביצוע התכנית שלו בגלל קרבה שלו לאחרד מאנשי הצוות.
רגב, גופמן, זיני וביבי. אפסים כולם