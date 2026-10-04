לפיד בתגובה ראשונה להחלטת נתניהו על בדיקת המחדל בטיסה

יאיר לפיד ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב הערב (ראשון) להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין בדיקת המחדל בטיסת "פליי דובאי", לפיה הורה לראש המל"ל לבצע תחקיר מקיף ולבחון מחדש את כלל נהלי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל.

"הבדיקה בעניין מחדל טיסת פליי דובאי עליה הודיע נתניהו - היא בדיקה פח" אמר לפיד. "‏שרשרת המחדלים שקדמו לאירוע היו יכולים להוביל לאסון בקנה מידה היסטורי וככה מגיב ראש ממשלה ישראלי?" ‏ "אני מזכיר - קיים דוח מבקר מדינה מלפני שנתיים שמתריע בדיוק על הדברים האלו" הוסיף ותקף. "‏כפי שנתניהו ברח מחקירת טבח השבעה באוקטובר, כך הוא בורח עכשיו. ‏גם את זה נתקן בממשלה שלנו".

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כאמור, ראש הממשלה הורה לראש המל"ל במשרד ראש הממשלה לבצע תחקיר מקיף ולבחון מחדש את כלל נהלי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. המהלך מגיע אחרי ביקורת רחבה שספג משרד התחבורה, מאז התגלות זהותו של הטייס המחבל וקיצניותו הדתית הברורה לעין - שעל פי דיווחים הביאה להרחקתו בעבר משתי חברות תעופה אחרות וטיסותיו הקודמות לתוך ישראל ללא הפרעה בחודשים האחרונים.

לפי הודעת הלשכה, ראש הממשלה נתניהו קבע כעת כי "ראש המל״ל שמואל בן עזרא ימנה בודק שיבצע תחקיר מעמיק אל תוך נהלי אבטחת התעופה האזרחית במשרד התחבורה ובכל הגופים הנוגעים לנושא, ויגבש מסקנות ותיקונים".