נתניהו נגד מירי רגב: המל"ל יחקור את מחדל הטיסות

ראש הממשלה נתניהו הורה לראש המל"ל לבצע תחקיר מקיף אל תוך אבטחת הטיסות הזרות ונהלי הביטחון סביב הטייסים הזרים וחברות הטיסה עצמן.

במה שיכול להיתפס כמהלך נגד משרד התחבורה תחת השר רגב, ראש הממשלה הורה לראש המל"ל במשרד ראש הממשלה, לבצע תחקיר מקיף ולבחון מחדש את כלל נהלי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל.

המהלך מגיע אחרי ביקורת רחבה שספג משרד התחבורה, מאז התגלות זהותו של הטייס המחבל, קיצניותו הדתית הברורה לעין שעל פי דיווחים הביאה להרחקתו בעבר משתי חברות תעופה אחרות וטיסותיו הקודמות לתוך ישראל ללא הפרעה בחודשים האחרונים.