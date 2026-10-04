צה"ל חיסל מחבל נוח'בה שהציג את עצמו כפעיל הומניטרי

( עלי חסן\פלאש 90 )

רצף החיסולים נמשך: דובר צה"ל אישר כי המחבל צקר נביל מוסא קיסי חוסל מוקדם יותר היום (ראשון) בתקיפה ישראלית שבוצעה במרחב חאן יונס שברצועת עזה. בצה"ל אמרו כי קיצי היה מחבל נוח'בה של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר.

לצד פעילותו במסגרת ארגון הטרור, המחבל שימש כמנהל העמותה הטורקית דניז פנארי (Deniz Feneri), אשר מוצגת כעמותת סיוע הומניטרי - אך בפועל מקיימת קשרים עם גורמים בכירים בהנהגת חמאס ועם גורמים בהנהגה הטורקית. במסגרת תפקידו בעמותה, פעל המחבל להעסקתם של מחבלים רבים באופן קבוע וכן למתן תמיכה כלכלית למחבלי חמאס. בצה"ל טענו כי "העמותה ובכיריה מציגים את פעילותם כפעילות הומניטרית, אך בפועל מקדמים גיוס כספים לתמיכה בארגון הטרור חמאס. מדובר בניצול ציני של המרחב ההומניטרי לצורך תמיכה בפעילות טרור, תוך קידום פעילותו של ארגון הטרור חמאס במסווה הומניטרי".

המחבל שחוסל ( צילום: דובר צה"ל )

עוד נאמר כי "בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל במטרה להסיר את האיום שהיווה. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר".

"צה"ל ממשיך לרכז מאמצים בפגיעה ביכולות המימון של הפעילות הצבאית של ארגון הטרור חמאס, למניעת שיקום התשתיות ויכולותיו הצבאיות" נמסר. "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".