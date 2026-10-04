משרד הבריאות מעדכן: נשלל החשד לחולה אבולה בישראל

נשלל החשד: שעות אחרי שדווח כי אדם ששב לארץ הועבר לבידוד, משרד הבריאות עדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שאושפז היום עקב חשד כי חלה במחלה. כזכור, החשד עלה אחרי שהחולה שב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח תסמיני חום.

במשרד הבריאות עדכנו כי "הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה".

עוד הודגש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. "אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות" נמסר. "המשרד ימשיך לעדכן את הציבור ואת הצוותים הרפואיים ככל שיידרש".